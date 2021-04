Zbigniew Boniek wiceprezydentem UEFA! Wielkie wyróżnienie Polaka

Wczesnym popołudniem UEFA poinformowała o wyborze członków Komitetu Wykonawczego UEFA. Odpowiadają oni za wszystkie strategiczne decyzje federacji. Po raz drugi z rzędu w tym gronie znalazł się Zbigniew Boniek. Wcześniej na to stanowisko został wybrany w 2017 roku. Jego kadencja potrwa cztery lata. Prezes PZPN został drugim w historii Polakiem wybranym do tego grona. W latach 1956-64 i 1966-68 funkcję taką pełnił Leszek Rylski.

- Jeżeli jesteście zgodni i chcielibyście dalej mieć swojego przedstawiciela w Komitecie Wykonawczym, to ja jestem absolutnie gotowy, aby ubiegać się o reelekcję. Sądzę, że polskiej piłce to nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, bardzo pomoże. Chodzi o to, aby przedstawiciel naszego futbolu wciąż był we władzach UEFA – mówił w listopadzie na zjeździe PZPN Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek wiceprezydentem UEFA. "Wielkie docenienie"

Teraz Zbigniewa Bońka spotkał jeszcze większy zaszczyt. Jak poinformował na Twitterze sekretarz generalny PZPN, Maciej Sawicki, Boniek został wybrany wiceprezydentem UEFA. - Jest to wielkie, indywidualne docenienie dotychczasowej działalności jako członka Komitetu Wykonawczego UEFA oraz jako Prezesa PZPN – napisał Sawicki. Nigdy wcześniej żaden Polak nie piastował tak wysokiego stanowiska w piłkarskich strukturach. W tym przypadku również kadencja będzie wynosiła 4 lata.

W sierpniu odbędą się wybory na prezesa PZPN-u. Zbigniew Boniek będzie musiał ustąpić ze stanowiska, ponieważ nie może ubiegać się o fotel prezesa po raz trzeci. Jego druga kadencja została wydłużona na skutek pandemii koronawirusa.

