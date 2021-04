Zbigniew Boniek został wybrany do komitetu wykonawczego UEFA. Druga kadencja

Na pierwszą kadencję do komitetu wykonawczego UEFA Zbigniew Boniek został wybrany w 2017 roku. Obecny prezes PZPN został drugim w historii Polakiem wybranym do tego grona. W latach 1956-64 i 1966-68 funkcję taką pełnił Leszek Rylski. Później do komitetu nie dostali się ani Michał Listkiewicz, ani Grzegorz Lato.

Członkowie komitetu wykonawczego UEFA odpowiadają za wszystkie strategiczne decyzje federacji. To właśnie ten komitet przyznał Polsce i Ukrainie prawo do organizacji EURO 2012, finału Ligi Europy w Warszawie i Gdańsku czy Mistrzostw Europy do lat 21.

Boniek w komitecie wykonawczym UEFA

Boniek wraz z siedmioma innymi członkami został wybrany na kolejną, czteroletnią kadencję.

- Wydaje mi się, że szanują mnie tam, respektują. Podobnie jak moje postulaty, nawet te dotyczące Ligi Narodów, której najwyższą dywizję poszerzono po pierwszej edycji - powiedział Zbigniew Boniek w listopadzie podczas zjazdu PZPN.

- Dlatego podjąłem decyzję, że jeżeli jesteście zgodni i chcielibyście dalej mieć swojego przedstawiciela w Komitecie Wykonawczym, to ja jestem absolutnie gotowy, aby ubiegać się o reelekcję. Sądzę, że polskiej piłce to nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, bardzo pomoże. Chodzi o to, aby przedstawiciel naszego futbolu wciąż był we władzach UEFA - dodał, a jego wniosek został przyjęty przez aklamację.