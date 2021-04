Ruch Chorzów zmienił herb. 101 lat od założenia klubu. "Nowa era"

Ruch Chorzów to legendarny klub. Założony 20 kwietnia 1920 roku. W ciągu stu jeden lat 14-razy zdobył mistrzostwo Polski. W latach 70. udało mu się nawet dojść do ćwierćfinału Pucharu Europy. Ostatnie lata nie są jednak dobre, bo przez kłopoty finansowe spadł do III ligi (czwarty poziom rozgrywkowy). Śląski klub choć jest bardzo zasłużony, to idzie z duchem czasów. Tak jak wielkie kluby Europy (np. Juventus i Inter) zmienia swój herb!

- To dla mnie ogromny zaszczyt i duże wyróżnienie! Co do procesu projektowania, to bardzo mi zależało, aby to był lifting najbardziej akceptowalnej wersji herbu wśród kibiców, a także, aby każdy element znaku był odpowiednio dopracowany. Wszak nie jest to logo firmy dla 100 osób. Herb ten będzie oglądało tysiące ludzi. Musiał więc nawiązywać do lat poprzednich, ale być odpowiednio oszlifowany w detalach. Dla postronnego odbiorcy zmiany mogą wydawać się praktycznie nie zauważalne, jednak jest ich całkiem sporo - mówi Karol Gwóźdź, autor projektu.

I dodaje: - Trójkąt Reuleaux jest wreszcie skorygowany i dopracowany co do milimetra, dodałem także bardzo często występujące w latach powojennych podwójne obramowanie separujące od tła, które dziś z powodzeniem jest stosowane przez wiele klubów na całym świecie. Dzięki temu zabiegowi, herb nie będzie się już zlewać z tłem o tym samym kolorze, np. na niebieskiej koszulce, banerze, flagach itd. Obramowania te będą bardzo często zbawieniem w wielu sytuacjach oraz w minimalistyczny sposób podkreślą estetykę herbu.

Ruch pnie się górę

Ruch Chorzów jest na dobrej drodzy do awansu. Na razie zajmuje pierwsze miejsce w III lidze. W 25 spotkaniach uzbierał 65 punktów, czyli o dziesięć więcej niż Polonia Bytom, która jest druga, ale ma zaległy mecz.

