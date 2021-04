Jest pierwszy termin startu Superligi! Zdecydowanie szybciej niż ktokolwiek przypuszczał

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona ogłosiły powstanie nowych rozgrywek – Superligi. Do klubów założycielskich mają dołączyć jeszcze trzy zespoły. Kolejne pięć ma awansować do rozgrywek co roku na podstawie osiągnięć z zeszłego sezonu.

20 zespołów zostanie podzielonych na dwie grupy, po 10 zespołów każda. Trzy najlepsze z każdej grupy awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów, a zespoły z miejsc czwartego i piątego zagrają w barażach o pozostałe dwa miejsca. Mecze mają odbywać się w środku tygodnia, a sezon Superligi ma zaczynać się w sierpniu.

Superliga ruszy już za kilka miesięcy?

Według informacji włoskiego Sky Sport, pierwsza edycja nowego turnieju może odbyć się już w tym roku, po Euro 2020. Naciskać na to mają niektóre kluby. Jednak Juventus w swoim oświadczeniu o rozpoczęciu projektu zaznaczył, że spółka nie może zapewnić, czy projekt zostanie ostatecznie uruchomiony, ani przewidzieć dokładnego harmonogramu jego realizacji.

Planom powstania Superligi mocno sprzeciwia się UEFA. Europejska centrala grozi, że kluby biorące udział w Superlidze mogą zostać wykluczone w rozgrywek krajowych i europejskich, a piłkarze mogą otrzymać zakaz uczestnictwa w meczach reprezentacji narodowych. Nowym rozgrywkom sprzeciwiła się także FIFA, Europejskie Stowarzyszenie Klubów, a także władze lig krajowych w Niemczech, Anglii, Hiszpanii i Włoch. Negatywnie o pomyśle Superligi wypowiedział się też prezydent Francji, Emmanuel Macron, oraz brytyjski premier, Boris Johnson.

Cały projekt może mimo wszystko opłacać się klubom. Te mają otrzymać aż 3,5 miliarda euro do podziału tylko za zniwelowanie strat wynikających z pandemii koronawirusa.