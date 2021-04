Sensacja w LM! Triumfator ostatnich pięciu edycji wreszcie przegrał. Zmiana warty

W męskiej piłce odniesienia do tak wielkiego sukcesu trzeba by szukać chyba w końcówce lat 50-tych. Wtedy to Real Madryt pięć razy z rzędu wygrywał Puchar Europy (1956-1960). Kobieca drużyna Olympique Lyon w tym roku w Lidze Mistrzów triumfowała pięć razy z rzędu, a siedem razy w swojej historii. Mówimy o klubie, który powstał w 2004 roku (choć powiązany był z istniejącą od lat 70-tych ekipą FC Lyon). Żeński Olympique na zdominowanie krajowego futbolu potrzebował raptem kilku lat. W ostatnich dziesięciu sezonach rodzimej ligi, przegrał tylko trzy mecze. Strzelił w tym czasie ponad tysiąc goli - pisał w tekście o sukcesach piłkarek Lyonu Kacper Sosnowski, dziennikarz sport.pl.

Olbrzymia radość w Paryżu

Piłkarki Lyonu w tym sezonie też były zdecydowanymi faworytkami Ligi Mistrzów. W 1/16 finału odniosły dwa zwycięstwa z Juventusem Turyn 3:2 i 3:0, a w 1/8 duńskie z duńskim Brondby Kopenhaga 2:0 i 3:1. W ćwierćfinale zmierzyły się z odwiecznym rywalem z PSG. W pierwszym spotkaniu rozegranym na wyjeździe wszystko poszło zgodnie z planem, bo wygrały 1:0 po bramce Wendie Renard w 86. minucie. W rewanżu Lyon po zaledwie 240 sekundach prowadził po trafieniu Catariny Macario. W 25. minucie Grace Geyoro doprowadziła do wyrównania. Po czterech kwadransach PSG prowadził po samobójczym trafieniu Renard. I taki wynik utrzymał się do końca meczu.

- Wątpię żeby ktoś kiedy powtórzył to co zrobił w ostatnich latach Lyon. Najlepszy klubowy team w historii, ale drużyna jest trochę jak makaron, tez ma naklejkę „best before - napisała na Twitterze była reprezentantka Polski Joanna Tokarska.

To była dopiero druga porażka Lyonu w 23 meczach w tym sezonie. W szatni ekipy z Paryża zapanowała olbrzymia radość.- Nie sądzę, żebyśmy zdawały sobie sprawę z tego, co zrobiłyśmy. Od początku do końca zagraliśmy wspólnie świetny mecz. Wiedziałyśmy, że musimy tu przyjechać i strzelić dwa gole. I zrobiłyśmy to. Nigdy się nie poddawałyśmy - powiedziała po meczu Geyoro .

To nie jedyna niespodzianka w tych rozgrywkach. Do półfinału nie awansował również niemiecki Wolfsburg, który w ostatnich pięciu sezonach aż trzy razy przegrywał finał. Teraz odpadł w dwumeczu z Chelsea Londyn. Angielski klub w półfinale zagra z Bayernem Monachium, a Barcelona zmierzy się z PSG.