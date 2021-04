Patryk Klimala zmienia klub! Trener Celticu potwierdza

O tym, że Patryk Klimala zasili klub występujący w amerykańskiej Major League Soccer, pisaliśmy we wtorek, informując, że jego transfer do New York Red Bulls jest na ostatniej prostej do finalizacji. Klimala przeniesie się do Nowego Jorku na zasadzie transferu definitywnego, a obecnie trwa załatwianie wszystkich formalności niezbędnych do sfinalizowania całej transakcji.

Na sobotniej konferencji prasowej przed meczem Pucharu Szkocji z Glasgow Rangers (niedziela, 16:00), te informacje potwierdził tymczasowy trener Celticu, John Kennedy.

- Patryk Klimala w najbliższym czasie uda się do Nowego Jorku dopiąć wszystkie szczegóły. Oferta, którą otrzymaliśmy, była dobra zarówno dla nas, jak i dla Patryka. Mam z nim bardzo dobre relacje, to niezwykle pracowity chłopak. Gdy transfer zostanie sfinalizowany, będziemy mu życzyli powodzenia - mówił Kennedy.

Szósty Polak w MLS

W Glasgow Klimala, który w styczniu 2020 roku trafił do Celticu z Jagiellonii Białystok za 4 miliony euro, wielkiej kariery nie zrobił. Na boisko wchodził głównie z ławki rezerwowych i przez ponad rok gry rozegrał 28 spotkań, w których strzelił trzy gole. Po raz ostatni na placu gry pojawił się 27 lutego, gdy grał przez 65 minut w zwycięskim spotkaniu ligowym z Aberdeen (2:0). W kolejce do gry byli przed nim inni napastnicy Celticu - Odsonne Edouard, Mohamed Elyounoussi oraz Leigh Griffiths.

Według informacji "Interii", Celtic Glasgow ma zarobić na tym transferze około 6 milionów euro. Z kolei zdaniem szkockich mediów z kolei kwota transferu wyniesie ponad 3,5 miliona funtów (4 miliony euro).

Patryk Klimala będzie szóstym polskim zawodnikiem w Major League Soccer. Oprócz niego są to Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kacper Przybyłko (Philadelphia Union), Przemysław Tytoń (FC Cincinnati), Jarosław Niezgoda (Portland Timbers) oraz Adam Buksa (New England Revolution). Ponadto latem do Charlotte FC przeniesie się obrońca ŁKS Łódź - Jan Sobociński.

Na inaugurację sezonu 2021 ligi MLS New York Red Bulls przegrał w sobotę na własnym stadionie ze Sporting Kansas City 1:2. W kolejnym spotkaniu przyszły zespół Patryka Klimali zmierzy się na wyjeździe z Los Angeles Galaxy (25 kwietnia).