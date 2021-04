Skandaliczna wypowiedź trenera. "Jeśli postawisz Hitlera, Napoleona i sędziego..." [WIDEO]

W piłkarskich rozgrywkach uniwersyteckich w Rosji zmierzyły się ze sobą ekipy Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Rostowie (RINH) i Elisty z Kałmucji (KalmGU). Wynik meczu 1:2 zszedł na dalszy plan, po szokującej wypowiedzi trenera zespołu z Rostowa.

Rosyjskiego trenera poniosły nerwy po zakończeniu spotkania. "Jeśli dasz mi dwie kule, to wpakuję obie w arbitra"

Wiktor Zubczenko miał ogromne pretensje do arbitra, który wyjątkowo często wyciągał z kieszeni kartki, pokazując w sumie aż siedem żółtych i jedną czerwoną dla jego drużyny. Po meczu rosyjski szkoleniowiec stanął przed kamerami i swoim wywiadem wprawił wszystkich w osłupienie.

"Na początku wszystko było w porządku, ale w drugiej połowie decyzje podejmowane przez sędziego były kompletnie niezrozumiałe. Abyś zrozumiał, jak bardzo nienawidzę tego sędziego. Jeśli weźmiesz dwóch najbardziej znienawidzonych ludzi na tej planecie, Hitlera i Napoleona, i postawisz sędziego między nimi, a później dasz mi dwie kule, to wpakuję obie w arbitra. To jest jakiś horror!" - wypalił Zubczenko.

I kontynuował: - Co to było? W ogóle tego nie rozumiem. Dać żółtą kartkę komuś, kto został uderzony. Potem po meczu powiedzieli, że nasz zawodnik szarpnął go za rękę. Jeśli to prawda, przeproszę go. Jestem zszokowany - dodał trener.

Nagranie ze zdenerwowanym rosyjskim trenerem można zobaczyć poniżej:

Rosyjski klub jeszcze nie odniósł się do skandalicznej wypowiedzi trenera, a on sam na razie nie został ukarany.