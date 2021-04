Karim Benzema podpisze nowy kontrakt. Real nie chce zwlekać

Choć francuski napastnik ma już 33 lat, to w Madrycie nikt nie myśli o tym, aby szukać jego zastępcy. Jak donosi "Marca", zawodnik podpisze nowy, obowiązujący do 2023 roku kontrakt. Oznacza to, że Francuz w barwach madryckiego klubu będzie grać co najmniej do 35. roku życia.

Karim Benzema przedłuży kontrakt z Realem do 2023 roku

Obecna umowa Benzemy kończy się w czerwcu 2022 roku. Real nie chce zwlekać i planuje przedłużyć kontrakt z Benzemą jeszcze przed zakończeniem obecnego sezonu. Umowa zostanie przedłużona o rok, gdyż tak Real postępuje w przypadku zawodników powyżej 30. roku życia.

Hiszpańskie media twierdzą, że cały proces jest przesądzony, gdyż rozmowy Francuza z klubem przebiegały w przeszłości bez problemów. Benzema zwykle przystawał na propozycje Realu i przedłużał umowę. – Jeśli prezydent chce odnowić mój kontrakt, moje drzwi są otwarte – mówił zresztą sam piłkarz na konferencji prasowej przed meczem z Atalantą Bergamo. Jedną z alternatyw dla Francuza miałoby być przejście na ostatnie lata kariery do Olympique Lyon, którego jego wychowankiem.

Benzema trzecim najlepszym strzelcem w historii Realu Madryt?

Karim Benzema został kupiony do Realu Madryt za 36 mln euro. Francuz jest piątym najlepszym strzelcem w historii klubu. Na ten moment traci 16 bramek do Santillany i 34 do Di Stefano. Przed nim są jeszcze Cristiano Ronaldo oraz Raul. W tym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach 36 meczów, w których strzelił 25 goli. Według ekspertów bieżące rozgrywki są dla Francuza najlepsze od lat.

