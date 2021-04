Grabara znów zawalił gola! Jego drużyna nie zagra w finale Pucharu Danii [WIDEO]

Już wydawało się, że Polak zaczyna być w coraz lepszej formie w Danii. W styczniu i lutym tego roku częściej niż o jego błędach pisało się przecież o dobrej dyspozycji Grabary. Był nawet bliski pobicia rekordu ligowych rozgrywek, gdy pięć razy z rzędu zachowywał czyste konto. Do dziś na 19 spotkań w Superligaen w barwach Aarhus w tym sezonie wpuścił 17 goli i siedem razy zachował czyste konto.

Kolejne błędy Grabary w Danii. A było coraz lepiej

Jednak w półfinale Pucharu Danii Aarhus miało problemy już w pierwszym meczu z Randers, gdy przegrało 0:2, a Grabara był obwiniany za stratę obu bramek. Przy pierwszej bramce, która padła w 66. minucie po rzucie rożnym, zawodnik źle wyszedł w powietrze i minął się z piłką. Trzy minuty później po jego faulu sędzia podyktował rzut karny dla rywali, po którym podwyższono wynik. Przed spotkaniem o Polaku było też głośno ze względu na udział w proteście kibiców Aarhus domagających się otwarcia stadionów.

Niefortunna interwencja Grabary w rewanżu półfinału Pucharu Danii

Teraz po rewanżu o Polaku znów jest głośno. Aarhus już w 24. minucie objęło prowadzenie w spotkaniu po trafieniu Patricka Mortensena, ale w 41. minucie nadzieje na odwrócenie losów dwumeczu legły w gruzach.

Wtedy Grabara bardzo nieporadnie interweniował przy strzale zza pola karnego Vito Hammershoya-Mistratiego. Polak wypluł przed siebie piłkę w polu karnym, zamiast ją złapać i dopadł do niej napastnik Randers, Marvin Egho. Austriak uderzył do pustej bramki, a Grabara mógł się tylko złapać za głowę. Doskonale wiedział, że to on zawinił w tej sytuacji. A do końca spotkania jego drużyna nie zdobyła już gola, więc bramka z końcówki pierwszej połowy przyczyniła się do odpadnięcia Aarhus z Pucharu Danii.

W finale rozgrywek Randers zmierzy się z Sonderjyske, które pokonało FC Midtjylland w rewanżu 3:1 (0:1 w pierwszym meczu). W tabeli ligi duńskiej Aarhus zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 38 punktów po 24 meczach. Prowadzi Midtjylland, które ma ich 49.

