Mayorga domaga się kolejnych setek tysięcy dolarów od Ronaldo. Lista 16 lekarzy

W 2018 roku była modelka, Kathryn Mayorga, oskarżyła Cristiano Ronaldo o gwałt. Miało do niego dojść 13 czerwca 2009 roku w Las Vegas. Piłkarz miał zaprosić dziewczynę do pokoju hotelowego, a następnie zgwałcić. W 2010 roku za milczenie Mayorga miała otrzymać 375 tysięcy dolarów od Ronaldo. Ostatecznie piłkarz, który od początku zaprzeczał wersji kobiety, nie usłyszał żadnych zarzutów. W lipcu 2019 roku prokurator umorzył postępowanie z powodu braku wystarczających dowodów.

Ciąg dalszy sprawy Ronaldo i Mayorgi. Kobieta domaga się odszkodowania

Mayorga pozwała więc Ronaldo w powództwa cywilnego. Chodziło o umowę, którą kobieta podpisała i na mocy której otrzymała pieniądze w zamian za milczenie. Argumentem prawników kobiety był jej stan psychiczny. Była rzekomo tak zrozpaczona, że nie miała zdolności prawnej do podpisania umowy o zachowaniu poufności. "The Sun" podaje, że jej prawnicy dysponują listą 16 lekarzy, ekspertów i doradców psychologicznych, którzy mogą potwierdzić, że Mayorga była mentalnie niezdolna do podpisania umowy. Teraz domaga się ona odszkodowania w wysokości 210 tysięcy dolarów.

Jak informuje "The Sun", powołując się na dokumenty, do których dotarli dziennikarze, prawnicy Mayorgi w marcu i kwietniu tego roku wielokrotnie prosili o możliwość przesłuchania Cristiano Ronaldo i jego agenta, Jorge Mendesa. Adwokat piłkarza, Kendelee Works, odrzuciła prośbę argumentując, że jest to "całkowicie nieistotne na tym etapie postępowania". Nie złożono jak dotychczas żadnego formalnego wniosku o złożenie zeznań.

Obóz Ronaldo złożył wniosek o objęcie ochroną dokumentów dotyczących całej sprawy, w tym ugody zawartej pomiędzy obiema stronami w 2010 roku. Wcześniej prawnicy Portugalczyka zgodzili się pozostawić w tajemnicy szczegóły dotyczące zdrowia psychicznego Mayorgi. Na razie treść dokumentów pozostaje wiadoma jedynie zainteresowanym stronom.