Piłkarz Napoli skontaktował się z kobietą z fotografii. "To zdjęcie boli"

Victor Osimhen pochodzi z biednej, wielodzietnej nigeryjskiej rodziny. W wielu wywiadach podkreślał, że dzięki sukcesowi udało mu się pomóc najbliższym poprawić ich byt. W ostatnich dniach Nigeryjczyk zdobył się na niecodzienny gest wobec kobiety, którą zobaczył na zdjęciu.

Victor Osimhen zdecydował się na niecodzienny gest. Pomógł kobiecie z fotografii

Osimhen zobaczył w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać kobietę z amputowaną nogą. Na koszulce nosi z popularnym hasłem "No pain, no gain" (dosł. "Nie ma bólu, nie ma zysku"), a na głowie trzyma butelki wody (później okazało, że zajmuje się sprzedażą wody na ulicy w stolicy Nigerii, Lagos). "To naprawdę łamiące serce, a zarazem motywujące" - napisał piłkarz, komentując zdjęcie.

Napastnik Napoli zdecydował się skontaktować z kobietą, gdyż - jak twierdzi - fotografia przypomniała mu jego przeszłość w Nigerii. W związku z tym zawodnik opublikował post w mediach społecznościowych, w którym poprosił o pomoc w odnalezieniu kobiety.

Z pomocą internatów w ciągu 24 godzin Osimhenowi udało się skontaktować z Mary Daniel, bo tak nazywa się Nigeryjka. "Cześć, cieszę się, że cię znalazłem. Jak się masz? Wiem, że to niełatwe, droga, też byłem na ulicy. To zdjęcie boli, ale jestem tutaj, aby ci pomóc" - powiedział według calciomercato.com Nigeryjczyk. Były zawodnik Lille obiecał pomoc Mary Daniel, a także zaplanował spotkanie, kiedy po sezonie przyjedzie do Lagos. Rozmówczyni uśmiechnęła się i podziękowała za wsparcie piłkarza.