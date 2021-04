Mesut Oezil i gwiazdy Hollywood kupują klub. "Przeniesie nas na wyższy poziom"

Występujący obecnie w Fenerbahce Mesut Oezil dołączył do konsorcjum ubiegającego się o zakup 50 proc. akcji Club Necaxa, trzykrotnego mistrza Meksyku - informują brytyjskie media. Inni członkowie zespołu inwestorskiego to hollywoodzka gwiazda Eva Longoria, modelka Kate Upton i jej mąż, gwiazda baseballu, Justin Verlander. Poza wyżej wymienionymi gwiazdami sportu oraz show-biznesu w skład konsorcjum wchodzą dyrektor wykonawczy DC United Sam Porter oraz Al Tylis, inwestor nieruchomości w USA.

Mesut Ozil wraz z Evą Longorią i Kate Upton kupują klub. Inwestycja na ostatniej prostej

W oświadczeniu władze klubu poinformowały, że grupa po prostu inwestuje w klub i nie nastąpi zmiana właściciela. Klub porozumiał się z konsorcjum co do szczegółów inwestycji, ale umowa nie została jeszcze podpisana przez właściciela oraz meksykańską federację piłkarską. "Po roku ciężkiej pracy i spotkań jesteśmy bardzo blisko sfinalizowania historycznej inwestycji dla naszego klubu i meksykańskiej piłki nożnej (...) To porozumienie wzmocni naszą instytucję i przeniesie ją na wyższy poziom" - przekazał Club Necaxa w oficjalnym oświadczeniu.

Club Necaxa. Co wiemy o meksykańskim klubie?

Club Necaxa to trzykrotny mistrz kraju mający siedzibę w Aguascalientes, około 500 kilometrów na północ od stolicy Meksyku. Po raz ostatni zespół triumfował w rozgrywkach w 1998 roku.

Liga meksykańska rozgrywana jest w innym formacie niż europejskiego rozgrywki. W ciągu roku rozgrywane są dwa niezależne półroczne sezony - jesienna Apertura oraz wiosenna Clausura. Jesienną część sezonu Necaxa zakończył w 1/8 finału play-off, gdzie przegrywał 0:1 z Guadalajarą. Obecnie - z dziesięcioma punktami po 14. meczach - zajmuje ostatnie 18. miejsce w tabeli.

