Weronika Zawistowska jak Robert Lewandowski! Kontrakt podpisany

Już nie tylko Robert Lewandowski będzie reprezentował nasz kraj w Bayernie Monachium. We wtorek 13 kwietnia klub ogłosił, że podpisał trzyletnią umowę z 21-letnią Weroniką Zawistowską. Do tej pory młoda zawodniczka występowała w pewnie zmierzającej po mistrzostwo Polski drużynie Czarnych Sosnowiec. Zawistowska ma na swoim koncie 11 występów dla reprezentacji Polski, w których zdobyła dwie bramki.

Weronika Zawistowska nowym nabytkiem Bayernu Monachium. "Utalentowana zawodniczka z dużym potencjałem"

Weronika Zawistowska na testach w Bayernie była już zimą i wszystko wskazuje na to, że musiała w nich wypaść bardzo korzystnie. Kontrakt Polki zacznie obowiązywać już od lata, ale początkowo zostanie wypożyczona do innego klubu, co zostało ustalone jeszcze przed jego podpisaniem. W oficjalnym komunikacie nie poinformowano jednak jaki to będzie klub.

- Weronika jest bardzo utalentowaną ofensywną zawodniczką z dużym potencjałem. Razem z Polką opracowaliśmy plan, jak chcemy wspólnie ją rozwijać przez najbliższe lata. W pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się ją wypożyczyć, aby dać jej możliwość rozwoju na wyższym poziomie i zdobycia ważnej rutyny meczowej" - powiedziała Bianca Rech, dyrektor sportowy FC Bayern Women, cytowana przez oficjalną stronę klubu.

- To dla mnie wielki krok do przodu. Jestem ogromnie szczęśliwa, że Bayern obdarzył mnie zaufaniem. Wiem jednak, że muszę coś za tę szansę dać od siebie. Chcę się jak najbardziej rozwinąć. Wiem, jak trzeba być dobrym, by grać w Bayernie. To mój cel. Dam z siebie wszystko, by się spełnił - dodała 21-latka.

Kobieca drużyna Bayernu Monachium prowadzi obecnie w tabeli Bundesligi Women z dużą przewagą. Na 2. miejscu z pięcioma punktami straty plasuje się Wolfsburg.