Lewandowski udzielał wywiadu. Wtem pojawił się niespodziewany gość. Rozbrajająca reakcja [WIDEO]

Bayern Monachium przegrał w środę pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain 2:3. Robert Lewandowski nie mógł pojawić się na boisku z powodu kontuzji, jakiej się nabawił w meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0). Napastnik znalazł jednak czas, aby połączyć się ze studiem telewizyjnym i porozmawiać o meczu swojej drużyny.

Wywiad Roberta Lewandowskiego niespodziewanie przerwany. "Już? Tata?"

Robert Lewandowski był gościem studia Ligi Mistrzów w angielskiej telewizji "CBS Sports". Program ten cieszy się na Wyspach ogromną popularnością, a jego stałymi bywalcami są byli piłkarze Premier League - Jamie Carragher i Micah Richards. W trakcie rozmowy prowadząca studio postawiła przed polskim piłkarzem wyzwanie wybierania jednej z dwóch podanych opcji. Przebieg rozmowy wyglądał w następujący sposób:

CBS Sports: Pep Guardiola czy Juergen Klopp?

Lewandowski: Obaj

NFL czy NBA?

NBA

Wschodnie Wybrzeże czy Zachodnie Wybrzeże?

Zachodnie Wybrzeże

Los Angeles Galaxy czy Los Angeles FC?

Galaxy

TikTok czy Instagram?

Instagram

Gdy Lewandowski miał odpowiedzieć na kolejne pytanie, w kadrze niespodziewanie pojawiła się jego córka Klara. - Już? Tata? - zapytała. Szybko zauważyła to prowadząca studio, która przywitała się z dzieckiem. - Dzień dobry twojej córce. Cześć! - rzuciła dziennikarka. Ojciec wyraźnie się zmieszał i nie za bardzo wiedział jak zareagować. Wszyscy wiedzą, jak skrupulatnie państwo Lewandowscy ukrywają wizerunek swoich córek, a teraz wszystko mogło pójść na marne. - Chyba trafiliśmy na zły czas, bo twoja córka chce, byś położył ją do spania - ciągnęła dalej dziennikarka CBS Sports. - Tak, właśnie mnie woła - odpowiedział piłkarz, tłumacząc, że przed snem czyta córce bajki. - Nie wiem, co wybierze dziś. Muszę ją zapytać - dodał.

Rewanżowe spotkanie Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain odbędzie się we wtorek 13 kwietnia o godzinie 21. Niestety Robert Lewandowski nie zagra także w tym meczu.