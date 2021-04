Kolejny świetny mecz Krychowiaka! Rybus też zabłysnął

W środę 7 kwietnia na Stadionie Olimpijskim "Fiszt" w Soczi Lokomotiw Moskwa zapewnił sobie awans do półfinału Pucharu Rosji dzięki zwycięstwu 3:1 nad FK Soczi. 90 minut meczu rozegrali obaj reprezentanci Polski Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus.

Dobry występ Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa

Lokomotiw wyszedł na prowadzenie pod koniec pierwszej połowy. W 44. minucie podanie głową z własnej połowy od Vedrana Corluki wykorzystał Fiodor Smołow, który poradził sobie z obrońcą drużyny przeciwnej i otworzył wyniki

W 63. minucie Smołow podwyższył na 2:0 po tym, jak Maciej Rybus dograł do niego przed polem karnym, a ten strzałem po długim słupku po raz drugi wpisał się na listę strzelców. W międzyczasie FK Soczi zaczęło grać w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Kirilla Zaiki w 50. minucie.

W 70. minucie gospodarze strzelili kontaktowego gola, a na listę strzelców wpisał się Artur Yusupov, popisując się ładnym uderzeniem sprzed pola karnego. W szóstej minucie doliczonego czasu wynik na 3:1 ustalił Francois Kamano. Gospodarze zaciekle walczyli o gola wyrównującego. W polu karnym gości znalazł się nawet bramkarz FK Soczi, którego jednak zabrakło we własnej szesnastce, gdy Grzegorz Krychowiak dogrywał do Kamano, który bez problemów trafił do pustej bramki.

Kolejne asysty Krychowiaka i Rybusa w tym sezonie

Dla Macieja Rybusa była to druga asysta w tym sezonie. Pierwszy raz asystował w poprzednim meczu pucharowym przeciwko FC Tambow, natomiast Krychowiak ma na koncie trzy kluczowe podania w tym sezonie (wcześniejsze asysty notował w rozgrywkach ligowych).

W półfinale Pucharu Rosji Lokomotiw zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Krylja Sowietow Samara - Dynamo Moskwa (8 kwietnia).

