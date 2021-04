Lee Collins nie żyje. Ciało 32-letniego piłkarza znaleziono w hotelu

32-letni Lee Collins nie stawił się na treningu 31 marca. Rozpoczęto więc poszukiwania w hotelu, w którym się zatrzymał. To w nim znaleziono jego ciało. Jak informuje brytyjski dziennik "The Sun", dochodzenie w sprawie śmierci Collinsa zostało odroczone ze względu na konieczność zbadania wszystkich okoliczności, które mogły doprowadzić do tej sytuacji. Powrót do sprawy zaplanowano na 7 lipca 2021 r.

REKLAMA

Brat piłkarza Legii zaatakował Michniewicza i klub. "Manipulacja. Mówili, że trener to debil"

Bogata kariera Collinsa w niższych angielskich ligach

32-letni środkowy obrońca rozpoczynał karierę w Yeovil Town, skąd trafił do Hereford United. W kolejnych latach reprezentował barwy Port Vale, Barnsley, Shrewsbury, Northampton Town, Mansfield Town, Forest Green Rovers. Graczem Yeovil Town został ponownie w lipcu 2019 r.

Najwięcej występów Collins zanotował w barach drużyny Port Vale, dla której rozegrał 160 meczów. W 2012 r. w barwach Barnsley siedmiokrotnie wystąpił na zapleczu Premier League. W tym sezonie National League ośmiokrotnie reprezentował barwy Yeovil Town.

Zobacz wideo "Plan Kloppa nie wypalił. Liverpool wyszedł na miękkich nogach"

"Collins był niezwykle oddanym piłkarzem"

John Radford, właściciel Mansfield Town, w którym Collins grał w latach 2015-2017, opisał go jako "odważnego walczaka, zostawiającego serce na boisku", a także "dżentelmena poza boiskiem".

Mistrzowska reakcja Lewandowskiego w studiu Ligi Mistrzów. "To było idealne"

Były kolega klubowy Collinsa Tom Pope powiedział, że był on "twardym, zespołowym i niezwykle oddanym piłkarzem" – Był sercem naszej szatni. Jestem całkowicie zdruzgotany, a moje serce w tym czasie kieruje się ku jego rodzinie, przyjaciołom i kolegom z drużyny – wyznał Pope w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia [link: https://liniawsparcia.pl/] pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.