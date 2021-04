Hiszpańska federacja dementuje! Co z meczem Polska - Hiszpania na Euro?

Euro zbliża się wielkimi krokami, ale wciąż pozostaje wiele niewiadomych, jak chociażby to, czy na trybunach stadionów zasiądą kibice. W środę 7 kwietnia hiszpańskie media informowały, że na meczach w Bilbao będzie mogło pojawić się 13 tys. kibiców, gdyż San Mames będzie mogło zostać wypełnione w maksymalnie 25 procent. Oznaczałoby to, że mecz Polska - Hiszpania na Euro 2020 odbyłby się z udziałem kibiców. Ale teraz ta informacja została zdementowana przez hiszpańską federację.

Euro 2020. Jednak bez kibiców w Bilbao

Wejście kibiców na stadion uzależnione jest od spełnienia szeregu wytycznych opublikowanych przez rząd Kraju Basków. Wśród wymogów znalazło się m.in. posiadanie 60 proc. populacji zaszczepionej w Kraju Basków oraz pozostałej części kraju. Według RFEF jest to niemożliwe do uzyskania przed 14 czerwca, co oznacza, że finały mistrzostw Europy będą rozgrywane na hiszpańskich stadionach bez kibiców.

Nie tylko Rosja. Kolejny gospodarz Euro 2020 wpuści kibiców na trybuny

"To nieprawda, że RFEF zgodził się z rządem Kraju Basków na te warunki sanitarne, których nie można spełnić" - poinformowano w komunikacie. Władze hiszpańskiego futbolu podkreśliły, że nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za ewentualne pozbawienie Bilbao statusu miasta-gospodarza EURO 2020.

W Bilbao mają odbyć się trzy spotkania fazy grupowej. Hiszpania zagra tam ze Szwecją (14.06), Polską (19.06) i Słowacją (23.06).

Dublin straci prawo do organizacji meczów na mistrzostwach Europy?

Pozostałe mecze Polska miała zagrać w Dublinie, ale według "The Sun" stolica Irlandii może stracić prawo do organizacji mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski ma tam zagrać dwa spotkania (4.06 ze Słowacją i 23.06 ze Szwecją). Jeśli tak się stanie, odbędą się one najprawdopodobniej na stadionie Tottenhamu w Londynie.