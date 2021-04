FIFA zawiesiła dwie reprezentacje. "Tracą prawa członkowskie do odwołania"

Obie federacje, a więc i politycy, którzy przejęli lub zawiesili ich działalność zostali ostrzeżeni przez FIFA, że konsekwencje ich działań będą bardzo odczuwalne dla ich krajowych reprezentacji. Gdy światowa federacja nie dostała odpowiedzi, podjęła decyzję o zawieszeniu federacji w prawach członka FIFA.

Reprezentacje Pakistanu i Czadu zawieszone przez FIFA!

Co to oznacza? "W takiej sytuacji federacja traci wszystkie swoje prawa członkowskie, zgodnie z definicją zawartą w artykule 13. Statutu FIFA. Jej członkowie nie są już uprawnieni do udziału w międzynarodowych spotkaniach, a także do korzystania z programów rozwojowych, kursów lub szkoleń FIFA. Pozostali członkowie światowej federacji nie powinni się kontaktować z zawieszonymi. Dzieje się to ze skutkiem natychmiastowym i do odwołania" - czytamy w artykule o zawieszeniu Czadu na stronie radia BBC.

W Czadzie minister rozwiązał federację, a w Pakistanie przejęto ją po zamachu stanu

W przypadku Czadu sytuacja odnosi się do sprawy z 10 marca, gdy tamtejszy minister młodzieży i sportu zarządził, że federacja piłkarska nie ma już żadnych sił sprawczych i ją rozwiązał. Podjął taką decyzję, bo federacja wcześniej nie chciał oddać możliwości decydowania o swoich interesach rządowi kraju.

Natomiast w Pakistanie w marcu grupa kierowana przez byłego prezesa federacji Syeda Ashfaqa Hussaina Shaha przejęła kontrolę, szturmując siedzibę federacji. Działacze twierdzili, że są zaniepokojeni sposobem działania komitetu normalizacyjnego narzuconego przez FIFA i nie przystali na prośby światowej federacji o pozwoleniu na normalną pracę federacji i możliwość wejścia do budynku jej właściwych pracowników.

"Zawieszenie Pakistanu zostanie zniesione dopiero po otrzymaniu przez FIFA potwierdzenia od komitetu normalizacyjnego Pakistańskiej Federacji Piłkarskiej, że lokale, konta, administracja i kanały komunikacji PFP są ponownie pod ich pełną kontrolą i może wykonywać swoją pracę bez dalszych przeszkód" - zaznacza FIFA w komunikacie cytowanym przez portal insideworldfootball.com.

Kolejne decyzje na majowym kongresie FIFA?

Co prawda FIFA zaznacza, że zawieszenie może zostać cofnięte w dowolnym momencie, media sugerują, że będzie to ważnym tematem podczas następnego kongresu FIFA, który zaplanowano na 8 maja. Ten ze względu na trwającą epidemię koronawirusa odbędzie się w formie spotkań online.