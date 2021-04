Media: Flick wybrał zastępcę Lewandowskiego na mecz z PSG. Ostatnim razem zawiódł

Robert Lewandowski nie zagra w obu ćwierćfinałowych meczach Ligi Mistrzów z PSG z powodu kontuzji więzadeł kolana. Polak ma wrócić do gry dopiero 19 kwietnia. Uraz napastnika oznacza poważne problemy dla ofensywy Bayernu, która jest w dużym stopniu od niego uzależniona.

Eric Maxim Choupo-Moting przed trudnym zadaniem. Ma zastąpić Lewandowskiego

"Kicker" informuje, że Lewandowskiego zastąpi Erik Maxim Choupo-Moting. Za każdym razem, gdy w tym sezonie brakowało polskiego napastnika, jego zastępcą był Kameruńczyk. 32-latek zagrał już w sobotnim meczu Bundesligi z RB Lipsk (1:0), ale jego występ został oceniony przeciętnie (nota 4,0 w "Kickerze").

Główny problem trenera Bayernu Hansiego Flicka polega na tym, że nie ma on zbyt dużego pola manewru. Sugerowaną alternatywą miało być przesunięcie do ataku Serge'a Gnabry'ego. We wtorek poinformowano jednak, że ma on koronawirusa i będzie niedostępny na mecz z PSG. W przeszłości w ataku Lewandowski był zastępowany przez Thomasa Muellera, ale Niemiec bardzo dobrze prezentuje się w roli pomocnika.

W tym sezonie Choupo-Moting strzelił dopiero jednego gola w Bundeslidze i po dwa w Lidze Mistrzów oraz Pucharze Niemiec. W LM trafiał w meczach z Lokomotiwem Moskwa oraz Lazio. Kameruńczyk strzela gole co 167 minut, ale jego bilans ratują dwa trafienia w starciu z FC Dueren w Pucharze Niemiec.

Wyjątkowy mecz dla Choupo-Motinga. Zagra przeciwko byłemu klubowi

Dla 32-latka spotkanie z PSG będzie o tyle szczególne, że przez dwa ostatnie sezony reprezentował barwy francuskiego klubu. Tam także pełnił rolę zmiennika. W poprzednim sezonie strzelił gola na wagę awansu w meczu z Atalantą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Choupo-Moting wszedł także na końcowe 10 minut spotkania finałowego z Bayernem.

