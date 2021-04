Sławomir Peszko powrócił do afery alkoholowej. "Całe moje życie to żart"

Sławomir Peszko wystąpił w programie "Kuba Wojewódzki" w TVN i rozmawiał z prowadzącym na różne tematy dotyczące zwłaszcza swojej kariery. Piłkarz wielokrotnie żartował tam ze swoich kłopotów z alkoholem sprzed paru lat, ale zdecydował się też wypowiedzieć o nich poważnie.

"Sytuacji z Kolonii żałuję do tej pory" Peszko obraca hejt i memy o sobie w żart

- Nie czułeś, że jest w tym taki żart? Jak Peszko dmuchnie do alkomatu, to automat eksploduje! - śmiał się Wojewódzki, nawiązując do tego, że piłkarz został twarzą kampanii promującej alkomaty. - Całe moje życie to żart - odpowiedział Peszko i zaczął tłumaczyć, jak traktował hejt i memy, które pojawiają się od jego sytuacji z 2012 roku, gdy pod wpływem alkoholu chciał zniszczyć taksometr w taksówce w Kolonii. - Kiedyś wpadłem na to wszystko wieczorem i myślę "co tu z tym zrobić?". Stwierdziłem, że będę to powoli obracał w żart i traktował z dystansem, aż ludzie się do tego zaczną przyzwyczajać - wskazał.

- Sytuacja z Kolonii to mój wielki błąd życiowy i do tej pory tego żałuję. Ominąłem Euro w Polsce, choć byłem podstawowym graczem u Franciszka Smudy, straciłem dużo PR-owo, to był okres świąteczny i popsułem wszystkim te święta. Mojej rodzinie, przyjaciołom, menedżerowi, niektórym osobom w klubie. Wszyscy dzwonili - opisywał.

"Czasami nie wiedziałem, kiedy i ile mogę wypić. Zdałem sobie sprawę, że może nie tędy droga"

Wojewódzki zapytał Peszkę, czy takie sytuacje, jak picie na zgrupowaniu zawsze muszą przynieść zawodnikowi problemy. - Jeśli nie przesadzasz i wiesz, kiedy i ile wypić, stosujesz pewien umiar, to takie sytuacje przed meczami piłkarzowi nie muszą przeszkadzać. Ja czasami nie wiedziałem, ale potem już do tego doszedłem i było inaczej. Zdałem sobie sprawę, że może nie tędy droga, bo na piłce można dużo zarobić, pół świata zwiedzić i dobrze żyć - stwierdził Peszko.

Sławomir Peszko obecnie gra dla Wieczystej Kraków, klubu występującego w krakowskiej lidze okręgowej. Wcześniej był zawodnikiem FC Koeln, Wolverhampton, Lechii Gdańsk, Lecha Poznań, czy Wisły Kraków. W latach 2008-2018 zagrał 44 mecze i zdobył dwa gole w barwach reprezentacji Polski.