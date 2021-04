Ewa Pajor jak Lewandowski. Polska piłkarka podpisała umowę z gigantem

Lewandowski wrócił do bycia ambasadorem T-Mobile Polska w 2020 roku. Od zeszłego roku firma jest też sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski i wspiera kobiecą, jak i męską kadrę, a także drużynę do lat 21 i pozostałe drużyny młodzieżowe. Teraz do grona ambasadorów marki dołączyła Ewa Pajor, zawodniczka Vfl Wolfsburg i polskiej kadry.

Długofalowa współpraca Pajor i T-Mobile. "Do naszej magentowej drużyny dołącza jedna z najlepszych zawodniczek na świecie"

Współpraca Ewy Pajor z T-Mobile ma mieć charakter długofalowy. "W ramach kontraktu ambasadorskiego piłkarka będzie brała udział w akcjach promujących strategiczne działania oraz portfolio usług potentata telekomunikacyjnego" - czytamy w informacji prasowej firmy.

- Jako T-Mobile działamy zgodnie z ideą life is for sharing, co oznacza, że chcemy pomagać naszym klientom dzielić i cieszyć tym, co najlepsze. Dlatego też zdecydowaliśmy się wspierać ukochany sport Polaków. Dziś jestem niezmiernie dumny z tego, że do naszej magentowej drużyny dołącza jedna z najlepszych zawodniczek na świecie - Ewa Pajor. Prezentuje ona bowiem wyjątkową ambicję, pracowitość oraz konsekwencję w działaniu, co pozostaje bliskie również naszym wartościom. Jestem przekonany, że wspólnie z Ewą nie tylko będziemy promować ofertę i wartości T-Mobile, ale nasza współpraca przyczyni się do popularyzacji piłki nożnej także w żeńskim wydaniu - mówił Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Pajor jako ambasadorka chce się przyczynić do rozwoju kobiecej piłki

- Niezmiernie się cieszę, że dołączyłam do drużyny magentowego operatora. Liczę na to, że nasza współpraca wpłynie pozytywnie na dynamiczny rozwój piłki nożnej w wydaniu kobiecym w Polsce i Europie - wskazała Pajor.

Ewa Pajor w marcu wróciła do gry w Vfl Wolsfburg po kontuzji odniesionej w zeszłym roku. W ostatnim meczu - półfinale Pucharu Niemiec z Bayernem Monachium strzeliła bramkę na 2:0, która dała jej drużynie zwycięstwo i awans do finału rozgrywek. Wcześniej niemiecki zespół odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Za to w Bundeslidze po 17 kolejkach Wolfsburg traci pięć punktów do lidera tabeli Bayernu Monachium i z dorobkiem 46 punktów zajmuje drugą pozycję.