Historyczny mecz w Anglii. "Udało jej się to zrobić w zaledwie 10 lat"

Kobiety coraz częściej przebijają się do zdominowanego przez mężczyzn świata piłki nożnej. Coraz częściej zdarza się, że kobiety zostają arbitrami i sędziują w męskich meczach. Do przełomu w tej kwestii doszło w Poniedziałek Wielkanocny w Anglii.

Historyczny mecz w Anglii. Rebecca Welch sędziowała w League Two

W minionej kolejce Rebecca Welch stała się pierwszą kobietą wybraną do sędziowania męskiego meczu angielskiej ligi piłkarskiej. 37-latka sędziowała w spotkaniu Harrogate Town z Port Vale w League Two (czwarty poziom rozgrywkowy), w którym goście triumfowali 2:0. Welch ma już na swoim koncie sędziowanie, chociażby w finale kobiecego Pucharu Anglii, ale to właśnie debiut w męskiej piłce uważa za największe osiągnięcie.

- Jestem naprawdę podekscytowana. W ciągu ostatnich 10 lat włożyłam dużo ciężkiej pracy i zaangażowania, i uzyskałam z tego korzyści, zdobywając awans. Możliwość pracy w EFL jest dla mnie niesamowita - mówiła pani arbiter w wywiadzie udzielonym "Sky Sports" jeszcze przed spotkaniem.

- Rebecca Welch jest niesamowita, bo zaczęła sędziować dopiero w wieku 27 lat, więc bardzo późno, żeby coś osiągnąć. Udało jej się to zrobić w zaledwie 10 lat. Wszyscy chcemy życzyć jej wszystkiego najlepszego, bo to dopiero pierwszy krok - komentował były sędzia Premier League, Mark Clattenburg. Anglik przypomniał także, że w Europie coraz częściej sędziują kobiety i to w coraz ważniejszych spotkaniach. - Widzieliśmy już choćby Stephanie Frappart, która sędziowała mecz o Superpuchar UEFA, a ostatnio była arbitrem w kwalifikacjach do mistrzostw świata - przypominał Clattenburg.

