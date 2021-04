Sensacyjny kierunek dla Aguero! W negocjacjach mają pomóc wychowankowie klubu

Manchester City oficjalnie poinformował, że Sergio Aguero opuści zespół po obecnym sezonie. Dokładnie z końcem czerwca wygasa kontrakt napastnika. Argentyńczyk trafił do klubu w 2011 roku i zdobył z Manchesterem cztery mistrzostwa Anglii. - Ceniona przez kibiców City globalna ikona piłki nożnej jest jednym z najbardziej utytułowanych i szanowanych piłkarzy, którzy kiedykolwiek nosili błękitną koszulkę. Jest powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy ery Premier League i najskuteczniejszego strzelca tych rozgrywek, jeśli chodzi o liczbę goli strzelanych na minutę – napisano w komunikacie.

Benfica chce zakontraktować Aguero. W negocjacjach mają pomóc koledzy Argentyńczyka

Teraz gdy już oficjalnie wiadomo, że Argentyńczyk odejdzie z Manchesteru City, dziennik "Record" poinformował o zainteresowaniu ze strony Benfiki. "Po [zainteresowaniu] Cavanim i Diego Costą klub chce wzmocnić skład wielką międzynarodową gwiazdą" - czytamy. W tym celu klub ma wykorzystać Joao Cancelo oraz Rubena Diasa, którzy są wychowankami Benfiki, grającymi obecnie w barwach Manchesteru City.

Według portugalskiego dziennika Sergio Aguero zarobiłby w Benfice 12 mln euro za trzy lata gry z wliczonymi bonusami. Angielskie media z kolei podają kwotę 65 tys. funtów tygodniowo. Dla porównania aktualna pensja 32-letniego napastnika ma wynosić 230 tys. funtów tygodniowo.

Benfica Lizbona jest kolejnym klubem, który ma być zainteresowany Sergio Aguero. Kilka dni temu głos ws. transferu napastnika zabrał obecny trener Chelsea, Thomas Tuchel. - Mamy pełny szacunek do Man City. Tutaj nie trzeba nic mówić, jest po prostu światowej klasy piłkarzem, ale będziemy rywalizować w trzech rozgrywkach, w których City jest naszym przeciwnikiem, więc nie będę rozmawiał o ich zawodnikach - powiedział Niemiec.

Sergio Aguero w Manchesterze w 384 meczach strzelił 257 bramek, co czyni go najlepszym strzelcem w historii klubu. Łącznie z klubem sięgnął po cztery tytuły mistrza Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej, jeden Puchar Anglii i trzy razy zdobywał Tarczę Wspólnoty. W tym sezonie rozegrał 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki.