"Mówią o nim pół człowiek, pół litra". Peszko pokazał nowy numer na koszulce. Hit!

"Mówią o nim pół człowiek, pół litra. Mówią, że żadnej setki nie zmarnuje. Że Robert Lewandowski pięć bramek w dziewięć minut, a on pół litra w siedem. Wszystko to nieprawda" - napisał w mediach społecznościowych Kuba Wojewódzki, gdzie pochwalił się, że we wtorek gościem jego programu będzie Sławomir Peszko.

"Peszko prawie jak James Bond"

Ale do tych żartów dystans ma też Peszko. W czwartek sam opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie koszulki Wieczystej Kraków, w której miałby występować w rundzie wiosennej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie numer - 0,7. "Prawie jak James Bond" - piszą w komentarzach internauci, ale ci bardziej czujni zwracają uwagę na datę. Na to, że dziś jest 1 kwietnia. "Świetny primaaprilisowy żart" - komentują.

"Nie chodziło o to, by przyjechać do Krakowa i tylko popijać kawkę na rynku"

Peszko barwy Wieczystej reprezentuje od czerwca 2020 roku. To zespół z szóstego poziomu rozgrywkowego, a więc z klasy okręgowej, którego właścicielem jest milioner Wojciech Kwiecień. I który idzie jak burza przez tegoroczne rozgrywki, bo Wieczysta do tej pory wygrała w lidze wszystkie mecze. W 14 spotkaniach strzeliła 114 goli, a straciła tylko sześć.

- Miałem pomóc w budowie klubu, w pewnym sensie w dodaniu mu blasku, ale chciałem też to zrobić dla siebie - opowiadał Peszko o swoich przenosinach do Wieczystej. - Nie chodziło mi o to, by przyjechać do Krakowa i tylko popijać kawkę na rynku. Chciałem jeszcze pograć w piłkę i zrobić wszystko, by Wieczysta mogła pokazać się na szczeblu centralnym. Taki jest plan i mam nadzieję, że szybko go zrealizujemy - mówił kilka miesięcy temu.

Wieczysta wznowić rozgrywki w lidze okręgowej miała kilka dni temu, ale ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce mecze w niższych ligach zostały przełożone. To dobra wiadomość i dla Wieczystej, i dla Peszki, który na początku marca złamał rękę podczas sparingu, więc i tak pauzowałby w pierwszych meczach po przerwie zimowej.