Mino Raiola znalazł winnego kłopotów Paula Pogby. "Mam to w d..."

Mino Raiola wielokrotnie negocjował z Manchesterem United, szczególnie w przypadku przyszłości Paula Pogby. Finalnie doprowadził do rekordowego wówczas transferu pomocnika z Juventusu w 2016 roku za 105 mln euro. Francuz wrócił tym samym do Anglii po czterech latach. Teraz agent wskazuje winnego odejścia piłkarza, jakim miał być Sir Alex Ferguson.

- Muszę to powiedzieć. Kiedy Ferguson opuścił Manchester United, właściciel klubu odkupując Paula Pogbę powiedział mi, że miałem rację. Chodziło o to, że nie chciałem, aby Pogba odchodził z Manchesteru. Ferguson w niego nie wierzył. Dlatego gdy słyszę, że Ferguson mówi o mnie: "Nie lubię go", jest to dla mnie największy komplement. Nie obchodzi mnie, co mówi Ferguson - przyznaje Mino Raiola w rozmowie z "The Athletic".

Koniec interesów Mino Raioli z Manchesterem United? "Nie należę do nich"

Sir Alex Ferguson jest bezsprzecznie jednym z trenerów Manchesteru United, który na zawsze wpisał się w historię klubu. W ciągu swojej 26-letniej pracy Szkot zdobył z angielskim klubem 38 trofeów. - Jest przyzwyczajony do ludzi przytakujących na wszystko: "Tak, proszę pana. Tak jest. Tak jest." - dodaje Raiola.

Tymczasem agent po sytuacji z Paulem Pogbą przyznaje, że nie ma obowiązku w prowadzeniu żadnych interesów z Manchesterem United. - Mam to w du..., czy będę kiedykolwiek negocjował innego piłkarza z Manchesterem United. Jestem niezależny. Jedyne czym się przejmujemy, to nasi piłkarze. Tak długo, jak oni nas szanują, tak długo musisz robić, co do ciebie należy - skwitował Włoch.

Łatwo wywnioskować, że Pogba jest obecnie jedynym piłkarzem Manchesteru United, który współpracuje z Mino Raiolą. Aktualny kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Według ostatnich doniesień "ESPN" klub ma nadzieję na przedłużenie umowy z 28-letnim Francuzem. Odmienne zdanie ma z kolei agent pomocnika. - Mogę powiedzieć, że to koniec Paula Pogby w Manchesterze United - oznajmił w rozmowie z "Tuttosport".

I dodał: - Paul jest nieszczęśliwy United, ponieważ nie może wyrażać siebie w sposób, w jaki by tego chciał i w jaki się od niego oczekuje. Potrzebuje nowego zespołu, świeżości. Musi jednak sam podjąć decyzję. Gdy o tym wspominam, ludzie się denerwują, a on nie może spać po nocach, dlatego przestaję. Zrobię co będzie trzeba, ale w cieniu, tak jak zawsze.

Warto zaznaczyć, że Mino Raiola obsługuje jednych z najlepszych piłkarzy na świecie. Poza Paulem Pogbą 53-latek prowadzi karierę m.in. Erlinga Brauta Haalanda, Gianluigiego Donnarummy czy Matthijsa de Ligta.