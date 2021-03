Sędzia przeprasza reprezentację Portugalii po wielkim błędzie. "Cały naród został skrzywdzony"

W 94. minucie meczu Nuno Mendes zagrał piłkę do Cristiano Ronaldo, który uderzył ją do bramki obok wychodzącego bramkarza. Futbolówkę wybił jeden z serbskich obrońców, natomiast nie zdążył tego zrobić przed linią. Ta sytuacja umknęła sędziom i trafienie nie zostało uznane. W meczach eliminacyjnych nie ma systemu VAR i Goal-line Technology, przez co arbiter nie miał możliwości zmiany decyzji. Po meczu Cristiano Ronaldo napisał na Instagramie: "Cały naród został skrzywdzony".

Danny Makkelie przeprosił reprezentację Portugalii za błąd. "Takie sytuacje nas nie uszczęśliwiają"

Portugalska gazeta "A Bola" przeprowadziła wywiad z sędzią Dannym Makkelie po meczu z reprezentacją Serbii. Arbiter przyznał się do błędu i powiedział, że od razu po meczu przeprosił Portugalczyków. – Zgodnie z polityką FIFA mogę tylko powiedzieć, że przeprosiłem trenera Fernando Santosa i reprezentację Portugalii za to, co się stało. Jako zespół arbitrów zawsze ciężko pracujemy, aby podejmować dobre decyzje na boisku. Kiedy jesteśmy bohaterami takich wiadomości, to wcale nas to nie uszczęśliwia – powiedział.

Po tym meczu oba zespoły mają po cztery punkty w grupie A. W pierwszej kolejce eliminacji do mistrzostw świata w Katarze Portugalia wygrała 1:0 z Azerbejdżanem, natomiast Serbia ograła Irlandię 3:2.