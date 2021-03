Ewa Pajor wśród najlepszych piłkarek na świecie! Jest ranking

Jest to pierwszy, sporządzony przez "ESPN" ranking indywidualny piłki nożnej kobiet. Redakcja zaznacza, że ostatni rok był niezwykle trudny dla każdego, jednak "ważne jest, aby odznaczyć osiągnięcia lig, klubów i zawodniczek, które ciężko pracowały, aby powrócić na boisko". W klasyfikacji postanowiono wziąć pod uwagę indywidualne osiągnięcia i talent, które rozpatrywano bez względu na osiągnięcia klubowe. - Z niektórymi ocenami możecie się nie zgadzać i właśnie to jest fajne - pisze Kathleen McNamee, dziennikarka "ESPN".

Ewa Pajor wśród najlepszych na świecie. "Bardziej ostrożna droga była kluczowa dla jej sukcesu"

Ewa Pajor rozpoczęła profesjonalną karierę piłkarską w wieku 15 lat, co uczyniło ją najmłodszą zawodniczką w polskiej ekstraklasie. Zanim dołączyła do Wolfsburga reprezentantka Polski grała w żeńskiej drużynie Medyka Konin. Do niemieckiego klubu przeszła latem 2015 roku. Zdaniem "ESPN" 24-latka zasłużyła na miejsce w TOP50 piłkarek na świecie mimo kontuzji lewego kolana, której doznała w poprzednim roku.

- Dyrektor sportowy Wolfsburga, Ralf Kellermann powiedział, że wolniejsza i ostrożniejsza droga do pierwszego zespołu była jej kluczem do sukcesu. I dodał: "Jeszcze nie wykorzystała swojego pełnego potencjału" - czytamy w uzasadnieniu ustawienia Ewy Pajor na 43. miejscu w rankingu. Szczególną uwagę ESPN zwróciło na sezon 2018/19, w którym Polka strzeliła 24 gole w 19 meczach, co daje średnio jednego gola na 79 minut gry. W tym samym sezonie Pajor została królową strzelczyń kobiecej Bundesligi, zdobyła z Wolfsburgiem mistrzostwo kraju oraz Puchar Niemiec.