Cristiano Ronaldo okradziony z gola? Wielka kontrowersja w meczu el. MŚ! [WIDEO]

Grupa G

REKLAMA

Reprezentacja Turcji wciąż zachwyca. Kilka dni temu drużyna Senola Günesa pokonała Holandię 4:2, a w sobotę gładko ograła Norwegów 3:0. Ozan Tufan zdobył dwie bramki, a Caglar Soyuncu jedną. Erling Haaland, obok Martina Odegaarda kluczowy zawodnik Norwegów, nie oddał nawet celnego strzału! Norwedzy kończyli mecz w osłabieniu, bo z boiska został wyrzucony Kristian Thorstvedt. Turcy, dzięki wygranej, mają już sześć punktów i są liderem grupy G. Dwa zwycięstwa ma także Czarnogóra, która rozbiła 4:1 Gibraltar. Dopiero na trzecim miejscu jest Holandia, która po golach Stevena Berghuisa i Luuka de Jonga ograła Łotwę 2:0. Łotysze i Gibraltarczycy mają zero punktów.

Zobacz wideo Paulo Sousa był w szoku, jak słaba jest Ekstraklasa. Nie spodziewał się, że do Europy tak daleko

Grupa H

W meczu na szczycie grupy H Rosjanie, po dwóch bramkach Artioma Dziuby, ograli Słowenię 2:1. Dla gości gola strzelił Josip Ilicić, gwiazdor Atalanty Bergamo.

Rosjanie mają sześć punktów, a Słowenia trzy. Trzecie miejsce zajmuje Chorwacja, która po golu Mario Pasalicia z Atalanty, pokonała Cypr 1:0 i odniosła pierwsze zwycięstwo w eliminacjach. Czwarte miejsce zajmuje Słowacja, czyli grupowy rywal Polaków na Euro 2021. Słowacy nieoczekiwanie przegrywali 0:2 z Maltą u siebie, ale ostatecznie zdołali wyrównać. Malta jest piąta (1 pkt), a Cypr szósty (1 pkt).

Koszmarna kontuzja Jamille'a Matta! Z niedowierzaniem patrzył na swoją dłoń. "Wygląda to naprawdę źle"

Grupa E

Na początku drugiej połowy Czesi objęli prowadzenie po trafieniu Lukasa Provoda. Belgowie odpowiedzieli golem Romelu Lukaku z 60. minuty. Później nie padła już żadna bramka. Obie drużyny mają po cztery punkty. Pozostałe zespoły z tej grupy rozegrały tylko jedno spotkanie. Białoruś ma trzy punkty, a Estonia i Walia przegrały poprzednie mecze.

FIFA zmienia zasady. Niemcy i Norwegowie nie będą ukarani

Grupa A

W poprzedniej kolejce Serbowie ograli 3:2 Irlandię, a Portugalczycy wymęczyli zwycięstwo 1:0 z Azerbejdżanem. A jak było w sobotę? Mistrzowie Europy prowadzili 2:0 po pierwszej połowie, a oba gole strzelił Diego Jota z Liverpoolu.

Po przerwie Serbowie wrócili do gry. Tuż po zmianie stron bramkę kontaktową zdobył Aleksandar Mitrović, a w 60. minucie gola na 2:2 strzelił Filip Kostić z Eintrachtu Frankfurt. W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał Nikola Milenković z Fiorentiny, ale Portugalczycy nie zdążyli tego wykorzystać. To znaczy wykorzystali, ale sędzia nie uznał gola, choć piłka przekroczyła linię bramkową. Jednak w eliminacjach do mundialu w Katarze nie można używać VAR-u.

Cristiano Ronaldo był wściekły po ostatnim gwizdku i rzucił opaską kapitańską.

W drugim meczu tej grupy Irlandia nieoczekiwanie przegrała 0:1 z Luksemburgiem. Pod koniec meczu gola strzelił Gerson Rodrigues, 25-latek z Dynama Kijów. To już trzecia wygrana Luksemburczyków w ciągu siedmiu ostatnich spotkań. Wcześniej - w Lidze Narodów - ograli Cypr oraz Czarnogórę.

W niedzielę gra Polska

W debiucie Paulo Sousy reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe 3:3 z Węgrami. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Andora. Mecz odbędzie się w niedzielę 28 marca.

Liderem grupy jest Anglia, która rozbiła 5:0 San Marino. Wiceliderem jest Albania, która wygrała na wyjeździe z Andorą 1:0 po trafieniu obrońcy Ermira Lenjaniego. Na trzeciej pozycji są Polacy wraz z Węgrami. W następnej kolejce, Polska zagra z Andorą (godz. 20.45). Tego samego dnia Anglia zmierzy się na wyjeździe z Albanią, a Węgrzy pojadą do San Marino.

Do mistrzostw świata zakwalifikują się zwycięzcy dziesięciu grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach. Oprócz nich wystąpią również dwie najlepsze ekipy z Ligi Narodów UEFA, które nie wywalczą przepustki z eliminacji. Z baraży na mundial pojadą trzy najlepsze zespoły.

Półfinały play off odbędą się w marcu 2022 roku. O awansie do ich finału przesądzi jeden pojedynek. Podobnie będzie w finałach, a o gospodarzu każdego starcia zadecyduje losowanie.