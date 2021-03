Ogromne osłabienie Anglików przed meczem z Polską w el. MŚ 2022

Okazuje się, że nie tylko reprezentację Polski dotykają problemy przed zbliżającymi się meczami eliminacyjnymi. Z powodu kontuzji kostki zgrupowanie reprezentacji Anglii opuścił Marcus Rashford. Jest to fatalna informacja dla Gareth'a Southgate'a, bo napastnik był jednym z podstawowych zawodników jego drużyny. 23-latek od początku sezonu jest w wysokiej formie. Zdobył 18 bramek i zanotował 12 asyst we wszystkich rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Armia Sousy na Anglię, Węgry i Andorę [SEKCJA PIŁKARSKA #81]

Alarm w reprezentacji Niemiec! Odwołano poranny trening. Piłkarze mają zakaz wychodzenia

Marcus Rashford opuszcza zgrupowanie reprezentacji Anglii. Problemy u rywali Polaków.

Brak Marcusa Rashforda nie martwi na pewno reprezentantów Polski. Nieobecność napastnika Manchesteru United osłabia siłę ognia Anglików, co może być dobrym prognostykiem przed zbliżającym się spotkaniem na Wembley. Dodatkowo kontuzja Rashforda to nie jedyny problem Gareth'a Southgate'a. Z urazem walczy też inny ofensywny zawodnik, Bukayo Saka. Piłkarz Arsenalu nie opuścił jednak jeszcze zgrupowania i pomimo problemów nadal istnieje szansa, że wystąpi w spotkaniu z Polakami.

Strata Rashforda na pewno komplikuje plany selekcjonera Anglików, ale Southgate ma bardzo szeroką kadrę i całą kolejkę kandydatów do zastąpienia zawodnika United. Jednym z nich mógłby być na przykład do niedawna klubowy kolega Rashforda, Jesse Lingard, który odkąd opuścił Manchester, prezentuje świetną formę. W West Hamie zagrał do tej pory w 10 spotkaniach, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 3 asysty.

Węgry - Polska. Gdzie i o której oglądać mecz el. MŚ w Katarze? Transmisja TV, stream online

Anglicy na początek eliminacji do MŚ w Katarze zagrają w czwartek 25 marca z San Marino. Później czeka ich starcie z Albanią w niedzielę 28 marca i w środę 31 marca spotkanie z Polską.