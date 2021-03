Nie żyje 35-letni polski kibic. Mężczyznę zamordowano po derbach Celticu z Rangers

Do tragicznego wydarzenia doszło po meczu derbowym Celtiku z Rangers FC (1:1) w Glasgow. W minioną niedzielę gang kibiców z maczetami miał gonić Polaka przez ponad pół kilometra. Grupa atakujących składała się z trzech mężczyzn i jednej kobiety. Jak donosi "The Sun", 35-letniemu Kamilowi Ch. poderżnięto gardło.

Śmiertelny atak na polskiego kibica w Glasgow. "Jestem kibicem Celticu!"

Gazeta informuje, że sąsiedzi 35-letniego mężczyzny słyszeli krzyki: "Jestem kibicem Celtiku, ale kogo to k***a obchodzi?". Miało to mieć miejsce na kilka sekund przed atakiem w w Easterhouse, na przedmieściach Glasgow.

- Na zewnątrz było straszne zamieszanie, ale założyłem, że to pijani kibice Celtiku i Rangersów. Słyszałem kogoś krzyczącego. To był hałaśliwy motłoch i robiło się gorąco. Następną rzeczą, którą widziałem to była policja. Byli wszędzie. Na miejscu rozstawiono namiot - relacjonuje jeden z mieszkańców Glasgow.

Szkocka policja wciąż prowadzi postępowanie w sprawie morderstwa 35-letniego Polaka. "The Sun" dodaje, że w grupie przesłuchiwanych są dwaj mężczyźni oraz jedna kobieta.