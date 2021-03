Mariusz Rumak wraca do pracy! Nieoczekiwana propozycja

Dwa tygodnie temu Jacek Magiera zaskoczył polskie środowisko piłkarskie, rezygnując z posady trenera reprezentacji Polski do lat 19. Były trener Legii Warszawa tłumaczył to chęcią podjęcia nowego wyzwania. Ostatecznie potwierdziły się wcześniejsze doniesienia i Magiera został nowym trenerem Śląska Wrocław zastępując Czecha Vitezslava Lavickę. Zaskoczyło to, tym bardziej że jeszcze niedawno prezes PZPN Zbigniew Boniek zapewniał, że żaden z trenerów ze związku nie odejdzie.

Oficjalnie: Jacek Magiera wraca do Ekstraklasy! Podpisał dwuletni kontrakt

Mariusz Rumak zostanie trenerem reprezentacji do lat 19. Nie pracował od sierpnia 2019 roku.

Wbrew temu co zapewniał Zbigniew Boniek, Magiera odszedł z PZPN i prezes musiał znaleźć mu zastępcę. Z informacji uzyskanych przez portal "Interia" wynika, że nowym trenerem kadry U-19 ma zostać właśnie Mariusz Rumak. 43-latek pozostaje bez pracy od sierpnia 2019 roku, kiedy to został zwolniony z pierwszoligowej Odry Opole. Co ciekawe ma w swoim CV także Śląsk Wrocław, z którym był związany od marca do grudnia 2016 roku. Swoją trenerską karierę zaczynał w rezerwach Jagiellonii, a niedługo później został asystentem trenera Jose Marii Bakero w Lechu Poznań, którego zastąpił w połowie sezonu 2011/12.

Wiosną reprezentacje Polski do lat 19 zarówno kobiet jak i mężczyzn miały rozpocząć eliminacje do letnich mistrzostw Europy. Niestety Komitet Wykonawczy UEFA z powodu pandemii odwołał tegoroczne turnieje.

