Zlatan Ibrahimović rozpłakał się na konferencji prasowej. "To nie jest dobre pytanie"

- To nie jest dobre pytanie - zaczął odpowiedź Zlatan Ibrahimović, który na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentacji Szwecji przez jednego z dziennikarzy został zapytany o to, jak na jego powrót do kadry zareagowała rodzina. - A dlaczego nie jest to dobre pytanie? Bo kiedy wyjeżdżałem, mój syn Vincent [w marcu skończył 13 lat] zaczął płakać. Wszystko jest w porządku, ale jeśli twoje dzieci płaczą - a ja mam w domu dwóch maluchów płaczących w zasadzie za każdym razem, gdy gdzieś wyjeżdżam - to są to trudne momenty. A ja też jestem człowiekiem, mimo że Supermanem - uśmiechnął się po chwili Ibrahimović, ale wcześniej schował twarz w dłoni i sam ocierał łzy.

"Jestem tutaj nie dlatego, że nazywam się Zlatan Ibrahimović"

O powrocie Zlatana Ibrahimovicia do kadry mówiło się od wielu miesięcy. Już na początku marca "Aftonbladet" informował, że to już praktycznie przesądzone. - Kiedy Zlatan wyraził chęć, by wziąć udział w marcowych meczach reprezentacji, stało się jasne, że trzeba jak najszybciej się spotkać i omówić tę sytuację. Cieszę się, że doszło do tego spotkania - mówił gazecie Janne Andersson, selekcjoner reprezentacji Szwecji, który zdradził również, że w kontakcie z Ibrahimoviciem pozostawał od jesieni zeszłego roku. Że to właśnie wtedy ich relacje się poprawiły.

- Cieszę się, że tutaj jestem. Ale jestem tutaj nie dlatego, że nazywam się Zlatan Ibrahimović, a dlatego, że na to zasługuję, bo wciąż jestem najlepszy. I wciąż kocham futbol, a jeśli coś kochasz, powinieneś robić to tak długo, jak tylko się da - powiedział Ibrahimović, który w październiku skończył 39 lat.

Zlatan Ibrahimović wraca po latach do kadry Szwecji

Dla Ibrahimovicia to powrót do kadry po niespełna pięciu latach. Ostatni raz w narodowych barwach wystąpił podczas Euro 2016. Wówczas Szwedzi zajęli ostatnie miejsce w grupie E, w której mierzyli się z reprezentacją Włoch, Belgii oraz Irlandii.

Szwecja jest rywalem Polski w Euro 2020, które odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Wcześniej podobnie jak pozostałe reprezentacje rozpocznie eliminacje do MŚ, które w przyszłym roku zostaną rozegrane w Katarze. A rozpocznie je od meczów z Gruzją (25 marca) oraz Kosowem (28 marca), a także zagra podczas tego zgrupowania towarzysko z Estonią (31 marca).

Ibrahimović do tej pory zagrał w 116 meczach dla reprezentacji Szwecji, w których strzelił 62 gole i zaliczył 17 asyst. W tym sezonie w barwach Milanu wystąpił 23 razy, zdobył 17 bramek i miał dwie asysty.