Jest ranking głównych kandydatów do Złotej Piłki 2021! Awans Lewandowskiego na szczyt!

Złota Piłka za rok 2020 nie została przyznana. Organizujący galę francuski magazyn "France Football" argumentował to pandemią koronawirusa. Ucierpiał mocno na tym Robert Lewandowski, który najprawdopodobniej sięgnąłby po tę nagrodę. Został wybrany Piłkarzem Roku FIFA i Piłkarzem Roku UEFA. Razem z Bayernem sięgnął po wszystkie możliwe trofea, był też królem strzelców Bundesligi i Ligi Mistrzów. Odwołanie plebiscytu wzbudziło wiele kontrowersji.

Lewandowski faworytem do zdobycia Złotej Piłki. "Powinien wygrać już w 2020"

Wygląda na to, że tym razem wręczenie nagród się odbędzie, a media już teraz zaczynają spekulować na temat tego, kto mógłby otrzymać tę nagrodę. Portal "goal.com" przedstawił nową listę 20 piłkarzy, którzy są faworytami do zgarnięcia Złotej Piłki. Listę otwiera Robert Lewandowski, który przesunął się z drugiej pozycji, dzięki fenomenalnej dyspozycji w ostatnim czasie. Wyprzedził tym samym Kyliana Mbappe. Trzeci jest Leo Messi.

- Lewandowski stoi przed większym wyzwaniem w tym roku ze względu na mistrzostwa Europy. Powinien dostać nagrodę w 2020 roku. Teraz jego rekordy mówią same za siebie. Bayern będzie musiał pokonać PSG i Manchester City w drodze do finału, co będzie trudne, ale Bayern może polegać na najlepszym napastniku w Europie - napisał portal. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Kylian Mbappe, a na trzecim Lionel Messi. Dopiero na ósmym miejscu znalazł się pięciokrotny zdobywca statuetki, Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski pięć razy znajdował się na liście nominowanych do tej nagrody. Najwyżej był w 2015 roku, kiedy zajął czwarte miejsce, za Neymarem, Ronaldo i Messim. Głośnym echem odbił się plebiscyt w 2016 roku, kiedy "Lewy" był dopiero 16. Wtedy polski piłkarz skomentował ten wynik na Twitterze pisząc "le cabaret".