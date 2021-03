Świderski strzela w meczu na szczycie! Pokazuje, że zasłużył na powołanie [WIDEO]

W meczu na szczycie greckiej Super League PAOK Saloniki pokonał AEK Ateny 3:1 na Toumba Stadium. W zespole gospodarzy 75. minut rozegrał Karol Świderski. Polak strzelił dwie bramki, ale jedna z nich nie została uznana po interwencji systemu VAR. W drużynie gości natomiast 58. minut przebywał na boisku inny Polak, Damian Szymański. Dzięki temu zwycięstwu PAOK wyprzedził AEK w tabeli.

Karol Świderski z kolejną bramką w lidze greckiej! Świetny mecz Polaka.

PAOK mocno przycisnął swoich rywali już od samego początku spotkania. Zaowocowało to bardzo szybko, bo już w 3. minucie spotkania do bramki AEK-u trafił Andrija Żivković po świetnym dograniu z rzutu wolnego. Po pół godziny gry do siatki gości po raz pierwszy trafił Karol Świderski. Niestety po długiej analizie i naradzie sędziego z wozem VAR bramka została anulowana, bo dopatrzono się w tej akcji dotknięcia piłki ręką. Tuż przed przerwą do głosu niespodziewanie doszli goście, którzy doprowadzili do wyrównania za sprawą Nelsona Oliveiry.

Co się nie udało w pierwszej połowie, udało się już na samym początku drugiej. W 46. minucie Świderski otrzymał świetne podanie w pole karne, które wykorzystał z zimną krwią i tym razem sędzia nie miał żadnych wątpliwości, że trafienie było prawidłowe. Zespół z Aten robił, co mógł, ale na nic się to zdało. Udało się za to trafić po raz drugi Żivkoviciowi i w 89. minucie wynik został ustalony na 3:1. Dzięki tej wygranej PAOK awansował kosztem AEK-u na 3. miejsce w tabeli, które daje możliwość gry w eliminacjach do nowopowstałej Conference League.

Bramka zdobyta w tym spotkaniu była dla Karola Świderskiego 10. w tym sezonie. Polak prezentuje się w tych rozgrywkach bardzo dobrze, co zaowocowało pierwszym powołaniem do reprezentacji Polski na najbliższe zgrupowanie. 24-letni napastnik gra w PAOK-u od 2019 roku. Od tamtej pory rozegrał w Grecji 92 spotkania, w których zdobył 29 bramek i zaliczył 10 asyst.