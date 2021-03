Andrzej Wilkowski przegrał z koronawirusem. "Był w klubie niemal od zawsze"

Andrzej Wilkowski był wieloletnim pracownikiem klubu z Radomia. - Pan Andrzej był niezwykle pozytywną i uśmiechniętą postacią, bardzo lubianą przez zawodników, sztab szkoleniowy, jak i wszystkich ludzi związanych z naszym Klubem - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Radomiaka.

Nie żyje Andrzej Wilkowski. Był zakażony koronawirusem.

O śmierci Andrzeja Wilkowskiego pierwszy poinformował dziennikarz radomskiego "Echa Dnia" Sylwester Szymczak. - Wszyscy go bardzo lubiliśmy. Dusza człowiek, z którym zawsze można było pogadać, pożartować. Niezwykle oddany klubowi - mówi Maciej Daszkiewicz ze sztabu szkoleniowego Radomiaka, cytowany przez "Echo Dnia". Wilkowski kilka dni temu miał trafić do radomskiego szpitala po zarażeniu się koronawirusem. Niestety w sobotę przegrał tę walkę.

- Andrzej Wilkowski, obok Zdzisława Radulskiego był w Radomiaku, niemalże od zawsze. To on nie opuszczał żadnego pojedynku "Zielonych" i wspierał zawodników jak mógł. Pan Andrzej poza tym, że wielokrotnie (jeszcze nie tak dawno) na własną rękę prał sprzęt sportowy, a także wykonywał wiele innych czynności porządkowych, to budził wśród zawodników duży szacunek - czytamy na stronie cozadzien.pl.

Na razie nie ma żadnych informacji na temat pogrzebu, ale mają one być podane wkrótce.