Niesamowita bramka w Portugalii! Bramkarz trafia z drugiego końca boiska [WIDEO]

W sobotę odbyło się spotkanie 25. kolejki drugiej ligi portugalskiej, w którym znajdujące się na przedostatnim miejscu w tabeli Varzim pokonało na własnym stadionie wyżej notowaną Marafę 2:0. Dzięki temu zwycięstwu drużyna gospodarzy zbliżyła się do opuszczenia strefy spadkowej. Ozdobą spotkania była niecodzienna bramka zdobyta przez...bramkarza Varzim, Ricardo Nunesa.

Niezwykła bramka w drugiej lidze portugalskiej. Strzelcem bramkarz!

Spotkanie rozgrywane w miejscowości Povoa do Varzim na północy Portugalii od początku dość niespodziewanie układało się pod dyktando zespołu gospodarzy. Pierwsza bramka padła w 37. minucie za sprawą środkowego pomocnika Varzim, Nelsona Agry. Jednak nie to trafienie było ozdobą spotkania. W 53. minucie wszystkich obecnych na meczu wprawił w osłupienie bramkarz gospodarzy, Ricardo Nunes. Golkiper bardzo mocno wykopał piłkę z własnego pola karnego. Przeleciała ona za plecy obrońców rywali i przekoziołkowała tuż przed bramkarzem gości, który wyszedł trochę za daleko z własnej bramki. Przez to piłka sprawiła mu niespodziankę i wtoczyła się ostatecznie do bramki.

Piłkarze Varzim ze strzelcem bramki na czele wpadli w euforię i od razu podbiegli do ławki rezerwowych, aby cieszyć się wspólnie. Ta bramka ustaliła wynik spotkania. Radości gospodarzy nie było końca, ponieważ wszyscy sobie zdają sprawę, jak ważne są to dla nich punkty w kontekście utrzymania. Dzięki tej wygranej zbliżyli się na zaledwie jeden punkt do 16. w tabeli Oliveirense. Co ciekawe dla Ricardo Nunesa bramka zdobyta przeciwko Marafie był już drugą w karierze. Jest to dość rzadkie wśród bramkarzy. Szczególnie że żadna z bramek nie została zdobyta z rzutu karnego. Wpisać na listę strzelców udało mu się w 2006 roku w meczu Varzim z Moreirense.

