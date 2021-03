Oficjalnie: Piątek nie zagra z Anglią! Fatalne informacje dla Paulo Sousy!

Krzysztof Piątek nie zagra przeciwko Anglikom w eliminacjach do mistrzostw świata. Hertha Berlin nie zgadza się, by napastnik poleciał na Wyspy, bo wtedy czekać go będzie przymusowa kwarantanna.

2 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl