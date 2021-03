Wielka wpadka Joe Harta po porażce z Dynamem Zagrzeb. "Taki wpis tylko poirytował kibiców"

W rewanżu 1/8 finału Ligi Europy Tottenham roztrwonił dwubramkową zaliczkę z pierwszego meczu i przegrał z Dinamo Zagrzeb 0:3. Katem zespołu Jose Mourinho okazał się Miroslav Orsić, zdobywca hat-tricka. Piłkarze Tottenhamu byli wściekli, że zostali wyeliminowani, ale na Instagramie Joe Harta, rezerwowego bramkarza, pojawił się zaskakujący wpis: "Job done!" (misja wykonana).

Hart twierdzi, że to nie on był autorem posta, a jeden z jego współpracowników. - Ktoś pomyślał, że wygraliśmy 3:0. Może to głupio brzmi, ale taka jest prawda. Wiem, że to niedopuszczalne i mam świadomość, że taki wpis tylko poważnie zirytował naszych kibiców. Przykro mi, że doszło do takiej sytuacji - tak Hart tłumaczył się dziennikarzom BBC.

Smutny Mourinho

A co mówili inni po sensacyjnej porażce? - Nie wystarczy powiedzieć, że jest mi przykro, ponieważ to, co czuję, wykracza daleko poza smutek - powiedział Mourinho. - To po prostu hańba. Smak dzisiejszej porażki jest więcej niż bolesny. Zespół jest w tej chwili odbiciem tego, co się w nim dzieje - grzmiał bramkarz Tottenhamu Hugo Lloris.

Tottenham w Premier League aktualnie jest ósmy. W kwietniu zagra z Manchesterem City w finale Pucharu Ligi Angielskiej i jest to jedyna szansa, aby w sezonie 2020/21 zdobyć jakiekolwiek trofeum. Natomiast Dinamo zmierzy się z Villarrealem w ćwierćfinale LE.