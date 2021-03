Ruszył do Lewandowskiego i krzyczał: Śmiało, przyznaj się. Teraz ujawnia, co usłyszał od Polaka

Meksykańskie Tigres było rywalem Bayernu Monachium w finale Klubowych Mistrzostw Świata, który został rozegrany 11 lutego w Katarze. Mistrzowie Niemiec i zwycięzcy ostatniej edycji Ligi Mistrzów wygrali mecz 1:0, a jedynego gola w 59. minucie strzelił Benjamin Pavard.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak: "Sędziowie wcale nie boją się VAR-u! Technologia może uratować mi twarz"

To właśnie tej sytuacji dotyczy historia, jaką w "La Nacion" opowiedział bramkarz Tigres - Nahuel Guzman. Argentyńczyk zarzucał biorącemu w akcji Robertowi Lewandowskiemu, że ten w pojedynku powietrznym pomógł sobie ręką.

Zbigniew Boniek nie zamierza iść na emeryturę. Ma już plan: Jestem gotowy

Guzman: Lewandowski zagrał ręką i się nie przyznał

- Byłem zły, bo czułem, że ich bramka padła po zagraniu ręką. Facet, który pracuje w klubie w dziale wideo, podszedł do mnie i pokazał mi na telefonie ujęcie z kamery umieszczonej za bramką. Tam była ręka. Nie mogłem tego znieść. Manuel Neuer patrzył na mnie, myśląc, że idę do niego. Ja szedłem jednak do Lewandowskiego - opowiedział Guzman.

- Rzuciłem do niego swoim prostym angielskim: "Gratulacje". I dodałem: "Dotknąłeś piłki ręką". Odpowiedział tylko: "Ręką? Dziwak". Na koniec powiedziałem: "Śmiało, przyznaj się, na powtórkach to wszystko widać". On nic z tego nie zrozumiał, koledzy dziwnie się na mnie patrzyli, ale musiałem coś z tym zrobić - dodał Argentyńczyk.

Gwiazda nie zagra z Polską! Duże zaskoczenie w kadrze Anglików

- Nie wiem, czy Lewandowski powiedział o tym Neuerowi, ale ten nie wymienił się ze mną koszulką po meczu. Wysłaliśmy do ich szatni nasze koszulki na wymianę, ale moja wróciła. Neuer odmówił, nie wiem czemu. Niczego mi jednak nie brakuje, niczego mu nie zazdroszczę. Przestałem go jednak obserwować na Instagramie - zakończył z uśmiechem Guzman.