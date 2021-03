Gwiazda nie zagra z Polską! Duże zaskoczenie w kadrze Anglików

25 marca mecz u siebie z San Marino, trzy dni później na wyjeździe z Albanią i 31 marca z Polską na Wembley - tak wygląda najbliższy terminarz reprezentacji Anglii. Selekcjoner naszych grupowych rywali w walce o mundial w Katarze - Gareth Southgate - powołał kadrę na najbliższe mecze.

Największym zaskoczeniem w 26-osobym składzie jest nieobecność prawego obrońcy Liverpoolu - Trenta Alexandra-Arnolda. 22-latek, tak samo jak cały zespół Juergena Kloppa, grał ostatnio grubo poniżej oczekiwań i Southgate zdecydował się na powołanie na tę pozycję Reece'a Jamesa z Chelsea oraz Kierana Trippiera z Atletico Madryt. Na boku grać może też Kyle Walker, jednak w systemie z trójką stoperów, z jakiego korzystają Anglicy, piłkarz Manchesteru City pełni rolę środkowego obrońcy.

Z powodu kontuzji w kadrze nie znaleźli się m.in. Jordan Pickford, Jordan Henderson, James Maddison, Joe Gomez, Jadon Sancho, Harvey Barnes czy Jack Grealish. W kadrze nie ma też trzeciego najskuteczniejszego Anglika z Premier League, czyli napastnika Leeds United - Patricka Bamforda.

Southgate powołał kadrę

W kadrze Southgate'a są za to dwaj debiutanci: bramkarz West Bromwich Albion - Sam Johnstone oraz napastnik Aston Villi - Ollie Watkins. Po długiej przerwie do reprezentacji wracają też John Stones z Manchesteru City, Luke Shaw z Manchesteru United oraz Jesse Lingard, który przebywa na wypożyczeniu z Manchesteru United do West Hamu United.

Pierwszy nie grał w kadrze od listopada 2019 roku i eliminacji Euro 2020. Shaw ostatnie powołanie otrzymał na mecze Ligi Narodów w listopadzie 2018 roku. Finałowy turniej pierwszej edycji rozgrywek w czerwcu 2019 był ostatnim powołaniem dla Lingarda.

Kadra reprezentacji Anglii na mecze z San Marino, Albanią i Polską:

Bramkarze: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Nick Pope (Burnley).

Obrońcy: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Eric Dier (Tottenham), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madryt), Kyle Walker (Manchester City).

Pomocnicy: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton).

Napastnicy: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa).