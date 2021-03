"Niewidzialna ręka Boga". Kibice wierzą, że Diego Maradona uratował swój zespół [WIDEO]

Copa de la Liga Profesional to rozgrywki pucharowe w Argentynie. Zwycięzca uzyskuje prawo do występu w Copa Libertadores. W jednym ze spotkań doszło do Superklasyku, czyli starcia Boca Juniors z River Plate. Kibice tego pierwszego klubu będą z pewnością długo wspominać to starcie.

W końcówce meczu, przy wyniku 1:1, River przeprowadziło akcję prawą stroną stroną boiska. Zawodnik River zagrał do środka, a piłka odbiła się po drodze od dwóch graczy Boca Juniors. Za drugim razem, futbolówka odbita od głowy obrońcy poleciała w światło bramki. Zdezorientowany bramkarz przepuścił ją i piłka zaczęła wolno lecieć prosto do siatki. Wtedy stało się jednak coś niesamowitego.

Futbolówka skozłowała i zmieniła kierunek lotu. Nadal jednak mogła wpaść do bramki, chociażby odbijając się od słupka. Wtedy jednak skozłowała drugi raz i tym razem znowu uciekła do boku, a nawet oddaliła się od bramki Boca. Dopadł do niej jeden z zawodników River i próbował ją dobić, ale wtedy swój wcześniejszy błąd naprawił bramkarz, który dobrze zainterweniował wślizgiem i ostatecznie złapał piłkę.

Fani Boca Juniors: to była "ręka Boga"!

To była kluczowa akcja meczu. River w samej końcówce regulaminowego czasu gry mogło objąć prowadzenie. Zamiast tego, mecz zakończył się remisem. Fani Boca Juniors nie mieli wątpliwości – ich zespół z niebios uratował Diego Maradona, były zawodnik klubu. Fani piszą o "niewidzialnej ręce Boga", nawiązując do słynnego zagrania Argentyńczyka z MŚ 1986 roku, kiedy Maradona strzelił bramkę Anglii ręką, co umknęło uwadze sędziów. Na Twitterze zaczęły pojawiać się fotomontaże sugerujące, że duch Argentyńczyka stał w bramce i nie pozwolił, aby piłka wpadła do bramki.

Diego Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku na zawał serca. Miał 60 lat.