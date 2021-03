"Bild": Konflikt na szczycie w Bayernie Monachium "większy niż sądzono". Hansi Flick odejdzie?

- Bylibyśmy szaleni, gdybyśmy pozwolili mu odejść – powiedział niedawno prezydent klubu, Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA. - Chcę kontynuować pracę z sukcesem i skoncentrować się w stu procentach na Bayernie Monachium. Dlatego nie chcę mieszać się w spekulacje. To znaczy: one nie są problemem, ale nie chce się w to mieszać, bo przede wszystkim nie interesuje mnie przeszłość ani przyszłość, a teraźniejszość – to z kolei słowa Flicka przed meczem z Werderem Brema. Także Oliver Kahn, członek zarządu Bayernu, jest spokojny o trenera, bo jego kontrakt wygasa dopiero w 2023 roku.

Jednak według niemieckich mediów sytuacja nie jest tak kolorowa, jakby sugerowały powyższe wypowiedzi. "Bild" donosi, że możliwy jest scenariusz, w którym Hansi Flick odejdzie z klubu już po tym sezonie. Mimo dużego wsparcia kibiców i mimo zdobycia sześciu trofeów w ciągu 16 miesięcy.

Powodem tego ma być konflikt pomiędzy trenerem a dyrektorem sportowym klubu, Hasanem Salihamidziciem. "Bild" pisze, że spór obu panów jest "większy niż do tej pory sądzono". Chodzi o transfery do zespołu, a konkretniej o to, że Flick czuje się pomijany w procesie decyzyjnym. Na jego prośbę sprowadzono jedynie wypożyczonego z Benfiki Lizbona Tiago Dantasa. Według dziennikarzy "Bilda", Salihamidzić nie będzie chciał go jednak wykupić. W odpowiedzi Flick nie obdarza zaufaniem graczy ściągniętych przez dyrektora sportowego. Są nimi Bouna Sarr i Marc Roca, którzy regularnie zaczynają mecze na ławce rezerwowych.

"Bild" donosi, że Salihamidzić miał się już nawet kontaktować z trenerem RB Lipsk, Julianem Nagelsmannem. Nie należy się jednak spodziewać, że ktokolwiek ogłosi odejście Flicka jeszcze podczas sezonu. "Bild" zwraca uwagę na przypadek Borussii Moenchengladbach. Szkoleniowiec Borussii, Marco Rose, w połowie lutego ogłosił swoje odejście z klubu. Od tego czasu jego zespół rozegrał sześć meczów w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów. I wszystkie przegrał.

Na razie jednak Hansi Flick pozostaje trenerem Bayernu i zrobi wszystko, aby do gabloty dołożyć kolejne trofea. Mistrzowie Niemiec są liderem Bundesligi i są blisko ćwierćfinału Ligi Mistrzów po wyjazdowym zwycięstwie 4:1 nad Lazio.