Adrian Mierzejewski zmienia klub! Grali tam m.in. Anelka, Tevez i El Shaarawy

Adrian Mierzejewski lubi zwiedzać świat. Odkąd opuścił Ekstraklasę w 2011 roku, grał już w Turcji, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Australii, a od 2018 roku w Chinach. Gdzie się nie pojawił, prezentował się bardzo dobrze. W poprzednim sezonie, w barwach Chongqing Dangdai Lifan (z którego jest wypożyczony) i Guangzhou R&F strzelił osiem bramek i zanotował dziewięć asyst w 17 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa Dominika Wardzichowskiego z Adrianem Mierzejewskim

34-latek przeniósł się teraz do Shanghai Shenhua, siódmego zespołu minionego sezonu i jednego z najbardziej znanych klubów w Chinach. W przeszłości występowali tam Nicolas Anelka, Stephan El Shaarawy czy Carlos Tevez, który wówczas był najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Co ciekawe, Mierzejewski nie będzie pierwszym Polakiem, który związał się z tym klubem. W latach 1997-1998 szkoleniowcem drużyny był były selekcjoner reprezentacji Polski, Andrzej Strejlau.

Policja ujawnia szczegóły akcji pod stadionem Legii Warszawa. Siedem notatek do sanepidu

Adrian Mierzejewski skorzystał z tego, że okienko transferowe w Chinach trwa nadzwyczajnie długo. Decyzją chińskiego związku piłki nożnej zostało wydłużone aż do 26 marca. Powodem były problemu finansowe tamtejszych klubów, które nie były pewne, czy w ogóle uda im się wystartować w rozgrywkach. To właśnie również z powodów finansowych jego aktualny klub postanowił go wypożyczyć, aby nie płacić mu całości dosyć wysokiej pensji.

Shanghai Shenhua będzie czwartym chińskim klubem, którego barwy reprezentować będzie Mierzejewski. Wcześniej grał dla Changchun Yatai, Chongqing Dangdai Lifan i Guangzhou R&F. Nowy sezon chińskiej ekstraklasy rozpocznie się w kwietniu i potrwa do grudnia.