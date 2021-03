Iker Casillas rozstał się ze swoją żoną! "Dziś nasza miłość to dwie inne drogi"

"Dziś nasza miłość jako pary to już dwie inne, ale nie odległe drogi. Wciąż będziemy razem oddanymi rodzicami, jak do tej pory. To przemyślana decyzja podjęta poprzez wzajemne porozumienie" - czytamy w oświadczeniu Ikera Casillasa i Sary Carbornero, którzy ogłosili swoje rozstanie.

3 Screen YouTube Jose Guerrero/ Instagram Sary Carbonero Otwórz galerię Na Gazeta.pl