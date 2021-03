Nie żyje Konrad Kornek, były bramkarz Odry Opole i reprezentacji Polski

Kornek przyszedł na świat 12 lutego 1937 roku w Luboszycach, a odszedł 6 marca 2021 roku w Niemczech, gdzie mieszkał w ostatnich latach. Przez większą część kariery był związany z Opolszczyzną. Bronił barw Odry Opole, a potem przeniósł się do Legii Warszawa. W sumie wystąpił w 197 meczach w polskiej lidze. Miał na koncie również 15 spotkań w reprezentacji Polski, w której grał przez pięć lat.

O śmierci byłego bramkarza poinformował jako pierwszy portal 90minut.pl. Odra Opole zamieściła w piątek mediach społecznościowych wpis żegnający Kornka. "Dziś dotarły do nas smutne wieści. W wieku 84 lat zmarł Konrad Kornek, były bramkarz Odry i reprezentacji Polski. Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje" - czytamy na Twitterze.

W ostatnich latach kariery Kornek wyjechał do USA, gdzie najpierw grał w Polonii New York, a później w New York Cosmos. Największymi sukcesami Kornka były trzy medale mistrzostw Polski - srebrny z Legią oraz dwa brązowe – jeden z Legią i jeden z Odrą. Natomiast w reprezentacji w sumie występował przez pięć lat.