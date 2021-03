Cudowny gol na otwarcie kolejki ekstraklasy! Ależ wspaniale podkręcił piłkę [WIDEO]

Zarówno Cracovia jak i Śląsk rozczarowywały w 2021 roku. Zespół Michała Probierza czeka na zwycięstwo od 12 grudnia, kiedy wygrał z Górnikiem. Natomiast Śląsk w ostatnich sześciu meczach zdobył zaledwie pięć punktów.

Pierwsza połowa była tylko potwierdzeniem tego, że oba zespoły spisują się słabo. Na emocje trzeba było poczekać do 61. minuty, kiedy gospodarze wyszli na prowadzenie. I to w jakim stylu! Wprowadzony na boisko dosłownie chwilę wcześniej Marcos Alvarez podał do ustawionego na około 20. metrze przed bramką Sergiu Hanki. Rumun dostał podanie z prawej strony, ale zdecydował się na strzał prawą nogą, wewnętrznym podbiciem. To było fantastyczne, plasowane uderzenie w lewe okienko bramki Matusa Putnocky'ego. Hanca nadał piłce zaskakującej rotacji i ta ostatecznie spadła "za kołnierz" bramkarza Śląska.

Po tym golu Hanca utonął w objęciach kolegów. Gol był piękny, ale ważniejsze było to, że był to spory krok w stronę pierwszego w 2021 roku zwycięstwa Cracovii w lidze. Ostatecznie jednak mecz zakończył się podziałem punktów, bo w 89. minucie bramkę wyrównującą zdobył Fabian Piasecki.

Gol Hanki był jego trzecim trafieniem w tym sezonie w Ekstraklasie. Natomiast Cracovia po tym remisie nadal okupuje 14. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Śląsk Wrocław jest szósty.