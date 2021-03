Nietypowe trofeum i gratulacje dla Lewandowskiego. "To zaszczyt być twoją żoną"

"433" to cieszące się ogromną popularnością konto na Instagramie. Aktualnie obserwuje je ponad 35 milionów użytkowników. "433" jest popularne nie tylko wśród kibiców, ale też wśród piłkarzy i innych osobistości w świecie futbolu. Konto ma więc też swój plebiscyt na najlepszego piłkarza w danym roku. O końcowym wyniku decydują fani "433", którzy biorą udział w głosowaniu.

W tym roku najlepszy okazał się oczywiście Robert Lewandowski. Polak wyprzedził Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. – Po pierwsze, chciałbym podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali i śledzili moją grę w tym sezonie. Bardzo to doceniam, kibice wiele dla mnie znaczą. Ich wsparcie jest ważne dla mnie i dla innych piłkarzy – powiedział Lewandowski w rozmowie z "433".

Tym razem napastnik Bayernu nie otrzymał statuetki. W nagrodę za zwycięstwo w plebiscycie otrzymał wyjątkowy pierścień. - Każde wyróżnienie indywidualne jest czymś wyjątkowym, czymś ekstra. To nagroda także dla moich kolegów w Bayernie Monachium, ponieważ wiem, co znaczy być napastnikiem. Potrzebna jest synergia pomiędzy resztą drużyny a napastnikiem. Drużynie ciężko jest grać bez napastnika, ale dla napastnika gra bez drużyny oznacza, że strzelanie goli jest niemożliwe Wszystko, co robimy i sposób, w jaki gramy pochodzi z serca. Może dlatego jesteśmy w stanie pokazać nasze najlepsze umiejętności i występy. Cieszę się, że mogę odebrać tę nagrodę w postaci sygnetu – powiedział Polak.

Następnie Lewandowski obejrzał wideo ze zmontowanymi wiadomościami od fanów, ale też od kolegów z zespołu i swojej żony Anny. - Gol, gol, gol, gol. Ile jeszcze, "Lewangolski"? Ten sezon był dla ciebie niewiarygodny. Zasłużyłeś na to, więc gratuluję i wszystkiego najlepszego – powiedział David Alaba.

- To zaszczyt być twoją żoną. Jestem z ciebie bardzo dumna. Doskonale wiem, ile dla ciebie znaczy futbol, drużyna i każdy gol. Zapracowałeś i zasłużyłeś na każdą nagrodę. Jesteś najlepszym piłkarzem na świecie, ale też najlepszym ojcem i mężem – tak Robertowi pogratulowała jego małżonka. - Niesamowite. To było coś wyjątkowego dla mnie – uśmiechał się Lewandowski po obejrzeniu filmu.

W minionym sezonie Robert Lewandowski wygrał z Bayernem Monachium wszystko – Bundesligę, Puchar Niemiec, Ligę Mistrzów, Superpuchar Niemiec i Europy, a niedawno także Klubowe Mistrzostwa Świata. Aktualnie goni wieloletni rekord Gerda Muellera w liczbie zdobytych bramek w jednym sezonie. Brakuje mu jeszcze dziewięciu trafień. Ma na to jeszcze 10 spotkań.