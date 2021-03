"Niestety mamy dla Was złe wieści!" - napisał klub nad zdjęciem Sławomira Peszki

Wieczysta Kraków to zespół z szóstego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Właścicielem klubu jest Wojciech Kwiecień, właściciel sieci aptek. Biznesmen tworzy w Krakowie nową siłę na piłkarskiej mapie Polski. W tym celu sprowadza do zespołu znanych piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie, a nawet w reprezentacji Polski.

Jednym z takich piłkarzy jest właśnie Sławomir Peszko. Były skrzydłowy m.in. Lecha Poznań, Lechii Gdańsk i Wisły Kraków jest największą gwiazdą Wieczystej. W tym sezonie zdobył 24 bramki. Niespełna miesiąc temu odebrał nagrodę Małopolskiego Związku Piłki Nożnej dla najlepszego piłkarza lig regionalnych.

- Miałem pomóc w budowie klubu, w pewnym sensie w dodaniu mu blasku, ale chciałem też to zrobić dla siebie. Nie chodziło o to, by popijać kawkę na rynku. Chciałem jeszcze pograć i zrobić wszystko, by Wieczysta mogła się pokazać na szczeblu centralnym. Taki jest plan i mam nadzieję, że szybko go zrealizujemy - powiedział po tym, jak otrzymał nagrodę. Teraz 44-krotny reprezentant Polski będzie musiał odpocząć od boiska.

W minioną środę Wieczysta rozegrała sparing z Popradem Muszyna. Krakowski zespół wygrał 3:2, a jedną z bramek zdobył Sławomir Peszko. Niestety, w piątek Klub Przyjaciół Wieczystej Kraków poinformował na Twitterze, że Peszko nabawił się w tym meczu poważnej kontuzji. - Niestety mamy dla Was złe wieści! Slawomir Peszko okupił występ w ostatnim sparingu z Popradem Muszyna złamaniem ręki. Będzie pauzował minimum 4 tygodnie... - napisano w tweecie, pod którym znajdowało się zdjęcie Peszki z ręką w gipsie.

Wieczysta Kraków będzie musiała sobie poradzić bez Peszki w pierwszych meczach sezonu. Aktualnie zespół jest liderem swojej ligi. W 14 meczach zdobył komplet 42 punktów. Strzelił 114 goli, a stracił zaledwie sześć.