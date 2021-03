Jest zwolnienie trenera w 1. lidze! "Chcemy wyhamować falę hejtu i pomówień"

Maciej Bartoszek w marcu ubiegłego roku zastąpił Mirosława Smyłę i po raz drugi w karierze objął Koronę Kielce. Wcześniej w sezonie 2016/2017 zajął z nią piąte miejsce w Ekstraklasie. Niestety, mimo że kibice wierzyli, że zbawi kielecki klub, to nie udało mu się go utrzymać w ekstraklasie. Korona miała nawet serię dziewięciu meczów bez zwycięstwa i po jedenastu latach opuściła najwyższą klasę rozgrywkową.

Bilans Bartoszka: 10 zwycięstw w 33 meczach

Korona fatalnie spisywała się również w pierwszej lidze w tym sezonie. Po dziewiętnastu kolejkach zajmuje dopiero trzynaste miejsce w tabeli i zdobyła tylko 22 punkty. Po nieudanej rundzie jesiennej, kieleccy działacze liczyli, że wiosna będzie bardziej udana i klub włączy się do walki o udział w barażach o awans do ekstraklasy. Rzeczywistość szybko jednak została brutalnie zweryfikowana. Korona w tym roku w trzech spotkaniach zdobyła... punkt. Przegrała po 0:2 na wyjeździe z Widzewem Łódź oraz GKS-em Jastrzębie oraz zremisowała u siebie z Chrobrym Głogów 2:2.

W czwartek prezesi Korony zadecydowali, że Maciej Bartoszek przestanie pełnić funkcję pierwszego trenera oraz dyrektora sportowego, którym był od. Jego bilans w drugiej przygodzie w Kielcach to: 10 zwycięstw, 7 remisów i aż 16 porażek. Zastąpi go dotychczasowy asystent i były zawodnik Korony - Kamil Kuzera.

- W tym tygodniu przeprowadziliśmy wiele wspólnych rozmów na temat przyszłości pierwszej drużyny i klubu. Zastanawialiśmy się, jakie działania powinniśmy podjąć, by dać drużynie pozytywny bodziec do dalszego rozwoju, oczyścić atmosferę, a jednocześnie wyhamować falę hejtu i pomówień. Podjęliśmy wspólną decyzję o zmianie na stanowisku pierwszego trenera. Była to bardzo trudna decyzja, ale wierzymy, że na dziś to jedyny rozsądny krok, by dalej iść do przodu - powiedział Maciej Bartoszek.

