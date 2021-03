Odważna teza Zbigniewa Bońka o polskim piłkarzu. "Jeden pięciu najlepszych pomocników w Europie"

Zbigniew Boniek od początku nowego roku przeżywa dość intensywny okres. Wszystko spowodowane jest przez zmianę selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes PZPN wbrew wcześniejszym zapowiedziom postanowił w styczniu zwolnić Jerzego Brzęczka i zastąpił go Portugalczykiem Paulo Sousą. W dodatku zbliżają się teraz mecze eliminacji do MŚ w Katarze. Polacy pierwszy mecz zagrają 25 marca z Węgrami w Budapeszcie.

Zbigniew Boniek wypowiedział się o reprezentantach Polski. "Zieliński jest jednym z pięciu najlepszych pomocników w Europie"

Boniek pomimo natłoku obowiązków znalazł czas dla dziennikarzy. Prezes PZPN udzielił wywiadu klubowej rozgłośni Napoli radiu "Kiss Kiss Napoli". Skomentował w nim aktualną sytuację drużyny Gennaro Gattuso. - Napoli może wejść na wysoki poziom. Po kilku drobnych zmianach będzie w stanie rywalizować z każdym - powiedział prezes.

Został zapytany także o Piotra Zielińskiego. W Polsce temat pomocnika jest poruszany bez przerwy przy okazji dyskusji o naszej reprezentacji. Cały czas panuje opinia, że nie daje z siebie wszystkiego w biało-czerwonej koszulce. Komentatorzy i kibice nie potrafią do końca wytłumaczyć dlaczego zawodnik świetnie radzi sobie w klubie, a kiedy przychodzi do gry w kadrze notorycznie zawodzi. Nie potrafił tego zrozumieć także były już selekcjoner Brzęczek, który mówił, że musi mu się chyba coś "przestawić w głowie". - Zieliński jest jednym z pięciu najlepszych pomocników w Europie. Gdyby miał w sobie trochę więcej złości, to rozmawialibyśmy o prawdziwym mistrzu. To pozytywny, uprzejmy, dobry człowiek, który jest gotowy na to, by grać w każdej drużynie. Dobrze radziłby sobie, gdyby trafił do Barcelony - ocenił Boniek.

Nie obyło się również bez tematu byłego napastnika Napoli i reprezentanta Polski Arkadiusza Milika. 27-latek pożegnał się niedawno z Neapolem w niezbyt przyjaznej atmosferze po półrocznym zesłaniu do rezerw. Wszystko było spowodowane konfliktem z prezesem klubu Aurelio De Laurentiisem, który nie pozwolił Milikowi opuścić Kampanii w letnim okienku transferowym. W styczniu napastnik przeniósł się ostatecznie w ramach wypożyczenia do Olympique Marsylia. Boniek nie ukrywał zdziwienia taką decyzją. - Skoro był doceniany we Włoszech, to powinien poważnie zastanowić się czy wyjeżdżać do innego kraju. Ja nigdy nie zamieniłbym Neapolu na Marsylię. Ale podjął decyzję, jest szczęśliwy, więc ja też się cieszę - podsumował prezes.